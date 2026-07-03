🔼 JP225 zyskuje 2%

- JP225 wzrósł z okolic 67700 punktów do 69700 punktów od 3:00 polskiego czasu do około 9:45
- Odbicie na giełdzie w Korei Południowej wsparło indeksy w Azji i japoński sektor technologiczny
- Mimo wzrostów w Japonii ADR-y SoftBanku (SFT.DE) dziś tracą i od szczytów spadły już o blisko 30%
- JP225 wzrósł z okolic 67700 punktów do 69700 punktów od 3:00 polskiego czasu do około 9:45
- Odbicie na giełdzie w Korei Południowej wsparło indeksy w Azji i japoński sektor technologiczny
- Mimo wzrostów w Japonii ADR-y SoftBanku (SFT.DE) dziś tracą i od szczytów spadły już o blisko 30%
Kontrakt na japoński Nikkei wzrósł dziś o ponad 2% - wsparciem dla czołowych, japońskich eksporterów jest także słaby japoński jen, który wspiera zyski przedsiębiorstw z kraju kwitnącej wiśni.
- Japoński Nikkei 225 wzrósł o 1,5%, odrabiając część wcześniejszych strat, a wzrostom przewodziły spółki z sektora nieruchomości, banków oraz producentów materiałów wykorzystywanych w przemyśle półprzewodników.
- Najsilniej zyskiwały Rohm (+14%), SUMCO (+11%) i Kioxia (+9%), co może sugerować powrót popytu na wybrane spółki związane z łańcuchem dostaw dla sektora chipów po ostatniej gwałtownej przecenie.
- Szerokość rynku pozostaje bardzo mocna – liczba rosnących spółek na giełdzie w Tokio ponad trzykrotnie przewyższyła liczbę spadających, co wskazuje na szerokie zaangażowanie kupujących, a nie jedynie odbicie kilku największych spółek.
- Niedawny spadek indeksu zmienności Nikkei o blisko 27% do najniższego poziomu od trzech miesięcy sugeruje wyraźną poprawę apetytu na ryzyko oraz mniejsze obawy inwestorów o krótkoterminową zmienność rynku.
- Na rynku utrzymuje się umiarkowanie pozytywne otoczenie dla japońskich akcji – ropa Brent odbiła powyżej 72 USD za baryłkę, jen japoński pozostaje bardzo słaby, a złoto wzrosło o 1,5%, co odzwierciedla jednoczesne utrzymywanie popytu na aktywa defensywne przy poprawiających się nastrojach na rynkach akcji.
Wykres JP225 (H1)
Kontrakt na JP225 notowany jest wciąż poniżej 200 i 50 sesyjnych, wykładniczych średnich kroczących wskazując, że strona popytowa wciąż ma coś do udowodnienia - istotnym oporem jest dziś poziom ok. 7000 punktów - trwałe wybicie powyżej mogłoby otworzyć indeksowi drogę nawet do 7200 punktów gdzie widzimy poprzednie reakcje cenowe.
Źródło: xStation5
SoftBank (interwał D1)
Technologiczny moloch z Japonii, SoftBank (SFT.DE) ma za sobą ponad 30% spadek względem rekordów z początku czerwca. Jeśli spadki miałyby zatrzymać się na tym poziomie - niewykluczone, że byłaby to korekta 1:1 podobna do tej z jesieni 2025 roku. Kluczowym wsparciem są okolice 28 (EMA200), a oporem - poziom 35, gdzie poza EMA50 widzimy także ważną lukę cenową.
Źródło: xStation5
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