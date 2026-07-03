Poranna odprawa: Azja na zielono – optymizm wraca na rynki? (03.07.2026)

Dziś, co warto odnotować, dzień bez handlu na rynkach w USA. Dłuższy weekend Amerykanie zawdzięczają 250. rocznicy uzyskania niepodległości (4 lipca).

🗓️ Co wydarzyło się wczoraj?

Wczorajszy handel zdominowany został przez publikację danych NFP, które okazały się dla inwestorów niemiłym zaskoczeniem.

Dane wykazały znacznie niższą od oczekiwań kreację nowych miejsc pracy (+49 tys. vs. +107 tys.) przy istotnej rewizji w dół danych za dwa ostatnie miesiące (-74 tys.).

Wykres 1: Zmiana liczby wakatów w sektorach pozarolniczych (NFP) oraz subkomponent ISM PMI dot. zatrudnienia (2023 - 2026)

Źródło: XTB Research, 03.07.2026

Do 4,2% spadła stopa bezrobocia, co napawałoby optymizmem, gdyby nie znaczny spadek współczynnika aktywności zawodowej (61,5%). Ostatni raz tak nisko znajdował się w okresie pandemicznym.

Wykres 2: Stopa bezrobocia i współczynnik aktywności zawodowej w USA (2023 - 2026)

Źródło: XTB Research, 03.07.2026

Nie zaskoczył wzrost płac (3,5%), natomiast znalazł się na poziomie ujemnym w ujęciu realnym (-0,7%), czyli po uwzględnieniu inflacji. To o tyle istotne, że już w tej chwili w USA konsumpcja w dużym stopniu odbywa się kosztem oszczędności (stopa oszczędności spadła do zaledwie 3%).

Wykres 3: Inflacja CPI i wzrost płac w USA (2006 - 2026)

Źródło: XTB Research, 03.07.2026

Raport przyniósł korektę w zakresie implikowanej rynkowo ścieżki stóp procentowych Fedu. Inwestorzy wciąż w pełni wyceniają podwyżkę jeszcze przed końcem roku, ale coraz mniejsze szanse przypisują takiemu ruchowi na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń. To oczywiście nie sprzyjało dolarowi, który osłabił się względem euro o 0,5%.

Wsparło także – choć jedynie chwilowo – rynek akcji. W późniejszych godzinach handlu byliśmy świadkami dalszej rotacji kapitału oraz wyprzedaży spółek z sektora technologicznego. Ponad 5-proc. straty odnotowali giganci – Intel oraz Micron, co ciążyło Nasdaqowi 100 (-0,7%). Na wyraźnym plusie dzień zamknął za to dalece bardziej defensywny Dow Jones (+1,1%)

🌍 Geopolityka

Donald Trump w wywiadzie dla CNBC stwierdził, że negocjacje z Iranem przebiegają pomyślnie, a Teheran “zgodził się na praktycznie wszystko, czego potrzebujemy”. Podkreślił także, że kraj został “całkowicie militarnie zniszczony”.

Na platformie Truth Social kontynuował także krytykę NATO.

Większą uwagę rynki przykuły jednak do komunikatów wystosowanych przez dowództwo wojskowe Iranu: “Każde zignorowanie polecenia, zboczenie z wyznaczonej trasy lub lekceważenie protokołów nawigacyjnych Islamskiej Republiki Iranu w cieśninie Ormuz spotka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją sił zbrojnych, co zagrozi bezpieczeństwu statków naruszających zakaz”.

🛢️ Surowce

Może to po części uzasadniać skromny wzrost cen ropy naftowej na otwarciu.

Za baryłkę ropy naftowej Brent (+0,9%) zapłacimy obecnie ok. $72.

Za WTI (+1,1%) nieco powyżej $69.

W górę także ceny gazu:

NATGAS (+1,2%) oscyluje w okolicach $3,24 za MMBtu.

Za MWh TTF (+2,9%) zapłacimy nieco ponad $44.

Wzrosty kontynuują ceny metali szlachetnych, co wiązać można przede wszystkim z niższymi rentownościami obligacji skarbowych w największych gospodarkach. Ruch ten jest wspierany przez wczorajsze dane z amerykańskiego rynku pracy