Kalendarz ekonomiczny: Dane ADP oraz JOLTS w centrum uwagi

Najważniejsze wnioski Kontakty terminowe oparte o europejskie indeksy giełdowe zyskują tuż przed otwarciem sesji kasowej

Sam kalendarz makro jest jednak dzisiaj ograniczony

Uwaga skupi się na danych z USA, a mianowicie ADP oraz JOLTS

Wtorkowa sesja na międzynarodowych rynkach finansowych wydaje się przybierać względnie spokojny charakter, w obliczu oczekiwań na ważne publikacje dane makro w dalszej części tygodnia. Same nastroje wykazują oznaki poprawy, zwłaszcza, jeśli chodzi o kontrakty w Europie oparte o kluczowe indeksy giełdowe. Źródło: xStation Po publikacji danych o niemieckim bilansie handlowym kalendarz nie będzie zawierać większej ilości kluczowych dla rynków publikacji danych z Europy. Podczas sesji amerykańskiej najważniejsze będą cotygodniowe dane ADP oraz raport JOLTS. Szczegółowy kalendarz dnia: 10:00 - Przemówienie Kazuo Uedy z BoJ 14:15 - Dane tygodniowe ADP z USA 16:00 - Dane JOLTS z amerykańskiego rynku pracy za październik 18:00 - Raport WASDE z USA 22:00 - Raport o zapasach ropy w USA według API



Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.