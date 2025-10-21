Kalendarz ekonomiczny: Dane inflacyjne z Kanady w centrum uwagi

- Lekki kalendarz makro; w centrum uwagi dane CPI z Kanady
- Wypowiedzi Christophera Wallera z Fed
- Wyniki Netflixa i spółek z sektora obronnego
Wobec trwającego zamknięcia rządu w USA, kalendarz makro w ostatnich dniach nie jest szczególnie napięty. Dziś inwestorzy zwrócą uwagę na dane CPI z Kanady, które mogą wpłynąć na kanadyjskiego dolara i parę USDCAD. Rynek oczekuje, że presja cenowa w Kanadzie nieznacznie wzrośnie, względem poprzedniego odczytu r/r, choć miesiąc do miesiąca spadek ma wynieść w dalszym ciągu -0,1%.
14:30, Kanada, inflacja CPI za wrzesień: 2,2% vs 1,9% poprzednio (miesięcznie -0,1% vs -0,1% poprzednio)
- Inflacja obcięta: 3% vs 3% poprzednio
- Mediana CPI: 3,1% vs 3% poprzednio
Wyniki finansowe spółek
- Przed sesją w USA: General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola, Lockheed-Martin
- Po sesji w USA: Netflix, Texas Instruments
Wypowiedzi bankierów centralnych i przedstawicieli Białego Domu
9:00 - EBC Lagarde
11:00 - EBC Escriva
15:00 - Fed Waller
15:30 - EBC Kocher
21:00 - Sekretarz Stanu USA, Scott Bessent
Podsumowanie dnia - Restrykcje eksportowe z USA do Chin oraz słabsze wyniki wywołują korektę na Wall Street
🛢️Ropa WTI rośnie ponad 2%
Zapowiedź wyników IBM: Czy ojciec branży IT spełni oczekiwania?
Teledyne Technologies: Solidne wyniki, ale akcje tracą ponad 5%
