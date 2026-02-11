Kalendarz ekonomiczny: Dane NFP i raport o zapasach ropy w USA 💡

Właśnie rozpoczęła się sesja kasowa na rynkach europejskich. Główne parkiety przeważnie tracą lekko na wartości w pierwszych minutach handlu. Niemiecki DAX traci 0,34%, podczas gdy Euro Stoxx 50 zniżkuje 0,22%. Lokalnie najlepiej radzą sobie giełdy w Austrii oraz Portugalii. Największe spadki natomiast, wynoszące około 0,45% widzimy na CAC40. Pytanie najważniejsze brzmi co dalej? Zadecydować mogą o tym zaplanowane na dzisiaj publikacje makro i raporty spółek. Szczegóły poniżej: Źródło: XTB Źródło: XTB

