Podsumowanie dnia - Indeksy wracają do wzrostów, ropa czeka na rozwój sytuacji

ISM Services za luty: Wskaźnik wzrósł do poziomu 56,1 pkt (najwyżej od połowy 2022 roku), znacznie powyżej oczekiwań. Szczególnie istotny był spadek indeksu płaconych cen do najniższego poziomu od blisko roku, co sugeruje słabnięcie presji inflacyjnej w usługach. Spadek subindeksu cenowego był w kontraście do subindeksu cenowego z raportu ISM dla przemysłu
- Rynek Pracy (ADP): Prywatne firmy dodały w lutym 63 tysięcy miejsc pracy, co jest najlepszym wynikiem od lipca 2025 i sygnałem siły przed piątkowym oficjalnym raportem NFP.
- Reakcja Wall Street: US100 rośnie o 1,8%, a US500 o 1%, odrabiając większość strat z poprzedniej sesji dzięki silnym fundamentom gospodarczym, które przeważyły nad obawami geopolitycznymi. Dodatkowo pojawiały się nadzieje, że wojna nie będzie trwała tak długo jak sugeruje m.in. Donald Trump, który zapowiada kilka tygodni
- Cofnięcie cen ropy: Cena ropy WTI rośnie o ok 0,2% do poziomu ok. 75 USD za baryłkę, ograniczając wcześniejsze wzrosty. Ropa Brent spada o ok. 0,3%. Inwestorzy zaczynają wierzyć, że konflikt może być krótszy, niż pierwotnie zakładano. Z drugiej strony Iran wskazuje, że celował już w 10 tankowców i zamierza strzelać do każdego statku bez względu na banderę, który wspiera Izrael
- Działania militarne: Sekretarz Obrony USA Pete Hegseth ogłosił, że USA i Izrael są bliskie przejęcia pełnej kontroli nad przestrzenią powietrzną Iranu, co pozwala na ataki w głębi kraju.
- Sygnały dyplomatyczne: Iran zaprzeczył doniesieniom o próbach negocjacji z USA w celu zakończenia wojny, co utrzymuje wysoką zmienność na rynku surowców.
- Zapasy w USA: Odnotowano kolejny wyraźny wzrost zapasów ropy, przy jednoczesnym spadku zapasów benzyny, co wskazuje na nadal silny popyt na paliwa.
- Bitcoin powyżej 73 000 USD: Kryptowaluta osiągnęła nowe lokalne szczyty, napędzana poprawą sentymentu i wsparciem politycznym.
- Wsparcie Trumpa: Donald Trump publicznie skrytykował banki za blokowanie innowacji krypto (szczególnie stablecoinów) i poparł ustawę Clarity Act.
- Rajd spółek krypto:
- Coinbase (COIN): Wzrost o ponad 14% po prywatnym spotkaniu CEO Briana Armstronga z Trumpem.
- MicroStrategy (MSTR): Zyskało 11%, korzystając z powrotu Bitcoina do wzrostów.
- Circle (CRCL): Wzrost o blisko 3,5% w związku z nadziejami na uregulowanie rynku stablecoinów.
- Inwestorzy z niepokojem i nadzieją czekają na raport Broadcom po zamknięciu rynku. Spółka jest kluczowym barometrem popytu na układy AI (poza Nvidią).
- Oczekiwania są wysokie, szczególnie po komentarzach miliardera Leo KoGuana, który stwierdził, że "AI to nie bańka, to dopiero początek", co pomogło dzisiejszym notowaniom sektora półprzewodników (Nvidia +1,1%).
- Cięcia stóp procentowych w Polce: RPP decyduje się na cięcie stóp procentowych, pomimo obaw zwiążanych ze wzrostem cen energii. Powodem cięcia jest projekcja inflacyjna.
- Nowy pomysł na wsparcie zamówień zbrojeniowych w Polsce: Profesor Glapiński oraz prezydent Karol Nawrocki wystąpili razem na konferencji prasowej wskazując, że zamirzają zaprezentować odpowiedź Polski na program SAFE, który ma być zdecydowanie bardziej atrakcyjny. Szef NBP wskazał jednak, że nie będą wykorzystywane rezerwy
