Srebro w górę o 4% na fali końca shutdownu

Dzisiejszy gwałtowny wzrost cen srebra, przekraczający 4%, jest efektem połączenia kilku kluczowych czynników rynkowych i fundamentalnych, które w znaczący sposób wpływają na nastroje inwestorów. Najważniejszym z nich są pozytywne sygnały dotyczące możliwego zakończenia rekordowo długiego zamknięcia rządu USA. Perspektywa uchwalenia stosownego pakietu budżetowego otwiera drogę do publikacji zaległych danych ekonomicznych, w tym długo wyczekiwanego raportu o zatrudnieniu za wrzesień. Redukcja tej politycznej niepewności dostarcza uczestnikom rynku wyraźniejszego obrazu sytuacji gospodarczej, co zwiększa zaufanie inwestorów i ułatwia formułowanie krótkoterminowych prognoz makroekonomicznych. W warunkach, gdy brak oficjalnych danych powodował „półślepe” decyzje inwestycyjne, możliwość dostępu do pełnych informacji staje się istotnym impulsem dla rynku srebra. Równocześnie uczestnicy rynku zwracają szczególną uwagę na oczekiwania dotyczące możliwych obniżek stóp procentowych przez amerykański Fed. W scenariuszu niższych stóp realnych, w połączeniu z osłabieniem dolara, srebro staje się atrakcyjniejszym aktywem jako zabezpieczenie przed inflacją i niestabilnością gospodarczą. Historycznie metale szlachetne reagują na takie warunki wzrostem cen, przyciągając zarówno inwestorów indywidualnych, szukających ochrony kapitału, jak i inwestorów instytucjonalnych lokujących środki w bardziej defensywne instrumenty. W efekcie te czynniki fundamentalne działają synergicznie, napędzając dzisiejsze dynamiczne odbicie srebra na rynku i podkreślając jego rolę jako istotnego elementu strategii zabezpieczających w warunkach rosnącej niepewności gospodarczej i finansowej. Źródło: xStation5

