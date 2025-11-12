Podsumowanie Dnia: Lekki optymizm w cieniu shutdownu w USA

Sesja na amerykańskiej giełdzie przebiega dziś w mieszanych nastrojach. Dow Jones rośnie o 0,85%, umiarkowany wzrost notuje także S&P 500 (+0,15%), podczas gdy Nasdaq 100 traci 0,15%.

W centrum uwagi pozostaje przeciągający się shutdown rządu USA. Dziś ma zostać poddana pod głosowanie ustawa mająca zakończyć zamrożenie działalności administracji, a możliwość szybkiego porozumienia napędza popyt na spółki blue chip. Inwestorzy liczą, że przyjęcie ustawy umożliwi publikację kluczowych danych makroekonomicznych i poprawi przewidywalność polityki Fed.

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent zapowiedział ulgi celne, jednorazowe wypłaty dla gospodarstw domowych oraz program czasowych wiz dla wykwalifikowanych pracowników, prognozując wzrost dochodów realnych w pierwszej połowie 2026 roku.

Dzisiejszy dzień należy do spółki AMD, która wyróżnia się pozytywnym sentymentem po ogłoszeniu ambitnych prognoz wzrostu przychodów w segmencie AI i data center. Zarząd prognozuje kilkudziesięciu procentową dynamikę wzrostu w kolejnych latach, co wzmacnia pozycję spółki na tle całej branży półprzewodników.

HEICO zbliża się do historycznych szczytów po ogłoszeniu przejęcia biznesu paliwowego Axillon Aerospace, które ma wzmocnić zysk spółki i wpisuje się w jej strategię akwizycji technologicznych aktywów.

Mimo wyników poniżej prognoz, akcje Infineon rosną w reakcji na optymistyczne prognozy dotyczące przychodów i marż w kolejnych kwartałach.

Sesja na europejskich giełdach przyniosła wyraźne wzrosty. Niemiecki DAX zyskał 1,22%, francuski CAC 40 wzrósł o 1,04%, a paneuropejski Euro Stoxx 50 zakończył dzień z wynikiem +1,17%. Hiszpański IBEX 35 zanotował równie mocny wzrost o 1,39%.

Inflacja w Niemczech za październik utrzymała się na oczekiwanym poziomie 2,3% rok do roku i 0,3% miesiąc do miesiąca, podobnie jak wskaźnik HICP.

Na rynku walutowym dziś przeważają umiarkowane ruchy na głównych parach. EUR/USD notuje niewielki wzrost wynoszący 0,05%. Najbardziej wyróżnia się USD/JPY, która zwyżkuje o 0,35% i pozostaje blisko kluczowych maksimów z lutego, natomiast słabsze nastroje obserwuje się na GBP/USD, tracącym 0,10%.

Para USD/JPY osiągnęła dziś najwyższe poziomy od lutego 2025 roku, zbliżając się do 155, napędzana stanowiskiem premier Sanae Takaichi, która domaga się utrzymania niskich stóp procentowych w duchu Abenomiki.

Organizacja OPEC opublikowała raport, w którym prognozuje dalszy wzrost zapotrzebowania na ropę, zwłaszcza poza krajami OECD, jednak dynamika tego wzrostu wyhamowuje.

Na rynku surowcowym kontrakty na ropę notują dziś wyraźne spadki, przy czym WTI traci około 4,1%, a Brent ponad 3,7%.

Na rynku metali szlachetnych dzisiejsza sesja przynosi znaczące wzrosty, przy czym złoto rośnie o 2%, a srebro aż o 4,6%. Oba surowce zyskują dzięki wyższej zmienności i wzrostowi niepewności na rynkach światowych.

Na rynku kryptowalut dzisiaj obserwujemy rozbieżne tendencje. Bitcoin traci 1,3%, podczas gdy Ethereum utrzymuje niewielki wzrost wynoszący 0,1%. Aktywa cyfrowe pozostają pod presją zmienności,

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.