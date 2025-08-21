Kalendarz ekonomiczny: dane PMI oraz produkcja przemysłowa w Polsce (21.08.2025)

Czwartek upłynie pod znakiem raportów PMI, które dostarczą informacji na temat aktywności w przemyśle i usługach w kluczowych gospodarkach. Znajdujący się od miesięcy lekko powyżej 50 wskaźnik dla Strefy Euro ma wg konsensusu spaść o 0,2 pp, co wskazałoby na mniejsze tempo ekspansji sektora prywatnego po wejściu w życie ceł Donalda Trumpa.

W Polsce poznamy przede wszystkim dane z produkcji przemysłowej, która zaskoczyła negatywnie w ostatnim miesiącu. Ryzyko dalszego spadku aktywności sektora jest ściśle powiązane z koniunkturą na zachodzie Europy, dlatego kombinacja dzisiejszych publikacji może uwypuklić rolę powiązań handlowych i szersze efekty polityki handlowej USA. Opublikowany zostanie również raport dot. inflacji producenckiej (PPI).

Po drugiej stronie Atlantyku poza raportem PMI czekają nas klasycznie dane z amerykańskiego rynku pracy dot. wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, szczególnie ważnych po wczorajszych minutkach Fed, które wykazały silne przekonanie względem zatrudnienia i większe obawy o inflację. Ponadto opublikowany zostanie raport regionalny dla Filadelfii oraz indeks wiodący dla USA.

Kalendarz ekonomiczny na dziś:

09:15, Francja - raport PMI za sierpień:

Zbiorczy wskaźnik PMI we Francji: prognoza 48,5; poprzednio 48,6;

Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji: prognoza 48,2; poprzednio 48,2;

Wskaźnik PMI dla usług we Francji: prognoza 48,5; poprzednio 48,5;

09:30, Niemcy - raport PMI za sierpień:

Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech: prognoza 50,2; poprzednio 50,6;

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech: prognoza 48,8; poprzednio 49,1;

Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: prognoza 50,4; poprzednio 50,6;

10:00, Strefa Euro - raport PMI za sierpień:

Zbiorczy wskaźnik PMI: prognoza 50,7; poprzednio 50,9;

Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 50,8; poprzednio 51,0;

Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 49,5; poprzednio 49,8;

10:00, Polska - produkcja przemysłowa za lipiec:

Produkcja przemysłowa: prognoza 1,6% r/r; poprzednio -0,1% r/r;

10:00, Polska - dane z rynku pracy za lipiec:

Wzrost zatrudnienia: prognoza -0,8% r/r; poprzednio -0,8% r/r;

Płace w sektorze korporacyjnym: prognoza 8,6% r/r; poprzednio 9,0% r/r;

10:00, Polska - dane o inflacji za lipiec:

Wskaźnik PPI: prognoza -1,4% r/r; poprzednio -1,8% r/r;

10:30, Wielka Brytania - raport PMI za sierpień:

Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 51,8; poprzednio 51,8;

Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 48,2; poprzednio 48,0;

Composite PMI: prognoza 51,6; poprzednio 51,5;

13:30, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica

14:30, Kanada - Indeks cen surowców (RMPI) za lipiec:

Miesięczny: prognoza -0,5% m/m; poprzednio 2,7% m/m;

Roczny: poprzednio 1,1% r/r;

14:30, Kanada - dane o inflacji za lipiec:

Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI): prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,4% m/m;

Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI): poprzednio 1,7% r/r;

14:30, Stany Zjednoczone - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych:

Nowe wnioski: prognoza 226K; poprzednio 224K;

4-tyg. Średnia wniosków: poprzednio 221,75K;

Wnioski ogółem: prognoza 1.960K; poprzednio 1.953K;

14:30, Stany Zjednoczone - raport Fed z Filadelfii za sierpień:

Indeks dla przemysłu: prognoza 6,8; poprzednio 15,9;

Kondycja gospodarcza: poprzednio 21,5;

Ceny: poprzednio 58,80;

Nowe zamówienia: poprzednio 18,4;

Zatrudnienie: poprzednio 10,3;

15:45, Stany Zjednoczone - raport PMI za sierpień:

Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 49,7; poprzednio 49,8;

Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global: poprzednio 55,1;

Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 54,2; poprzednio 55,7;

16:00, Stany Zjednoczone - Wiodący indeks USA za lipiec:

prognoza -0,1% m/m; poprzednio -0,3% m/m;

16:00, Stany Zjednoczone - Sprzedaż domów na rynku wtórnym za lipiec:

prognoza 3,92M; poprzednio 3,93M;

19:00, Stany Zjednoczone - Aukcja 30-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją: