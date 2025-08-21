Kalendarz ekonomiczny: dane PMI oraz produkcja przemysłowa w Polsce (21.08.2025)

Czwartek upłynie pod znakiem raportów PMI, które dostarczą informacji na temat aktywności w przemyśle i usługach w kluczowych gospodarkach. Znajdujący się od miesięcy lekko powyżej 50 wskaźnik dla Strefy Euro ma wg konsensusu spaść o 0,2 pp, co wskazałoby na mniejsze tempo ekspansji sektora prywatnego po wejściu w życie ceł Donalda Trumpa.
W Polsce poznamy przede wszystkim dane z produkcji przemysłowej, która zaskoczyła negatywnie w ostatnim miesiącu. Ryzyko dalszego spadku aktywności sektora jest ściśle powiązane z koniunkturą na zachodzie Europy, dlatego kombinacja dzisiejszych publikacji może uwypuklić rolę powiązań handlowych i szersze efekty polityki handlowej USA. Opublikowany zostanie również raport dot. inflacji producenckiej (PPI).
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Po drugiej stronie Atlantyku poza raportem PMI czekają nas klasycznie dane z amerykańskiego rynku pracy dot. wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, szczególnie ważnych po wczorajszych minutkach Fed, które wykazały silne przekonanie względem zatrudnienia i większe obawy o inflację. Ponadto opublikowany zostanie raport regionalny dla Filadelfii oraz indeks wiodący dla USA.
Kalendarz ekonomiczny na dziś:
09:15, Francja - raport PMI za sierpień:
-
Zbiorczy wskaźnik PMI we Francji: prognoza 48,5; poprzednio 48,6;
-
Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji: prognoza 48,2; poprzednio 48,2;
-
Wskaźnik PMI dla usług we Francji: prognoza 48,5; poprzednio 48,5;
09:30, Niemcy - raport PMI za sierpień:
-
Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech: prognoza 50,2; poprzednio 50,6;
-
Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech: prognoza 48,8; poprzednio 49,1;
-
Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: prognoza 50,4; poprzednio 50,6;
10:00, Strefa Euro - raport PMI za sierpień:
-
Zbiorczy wskaźnik PMI: prognoza 50,7; poprzednio 50,9;
-
Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 50,8; poprzednio 51,0;
-
Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 49,5; poprzednio 49,8;
10:00, Polska - produkcja przemysłowa za lipiec:
-
Produkcja przemysłowa: prognoza 1,6% r/r; poprzednio -0,1% r/r;
10:00, Polska - dane z rynku pracy za lipiec:
-
Wzrost zatrudnienia: prognoza -0,8% r/r; poprzednio -0,8% r/r;
-
Płace w sektorze korporacyjnym: prognoza 8,6% r/r; poprzednio 9,0% r/r;
10:00, Polska - dane o inflacji za lipiec:
-
Wskaźnik PPI: prognoza -1,4% r/r; poprzednio -1,8% r/r;
10:30, Wielka Brytania - raport PMI za sierpień:
-
Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 51,8; poprzednio 51,8;
-
Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 48,2; poprzednio 48,0;
-
Composite PMI: prognoza 51,6; poprzednio 51,5;
13:30, Stany Zjednoczone - Przemówienie członka FOMC, Raphaela Bostica
14:30, Kanada - Indeks cen surowców (RMPI) za lipiec:
-
Miesięczny: prognoza -0,5% m/m; poprzednio 2,7% m/m;
-
Roczny: poprzednio 1,1% r/r;
14:30, Kanada - dane o inflacji za lipiec:
-
Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI): prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,4% m/m;
-
Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI): poprzednio 1,7% r/r;
14:30, Stany Zjednoczone - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych:
-
Nowe wnioski: prognoza 226K; poprzednio 224K;
-
4-tyg. Średnia wniosków: poprzednio 221,75K;
-
Wnioski ogółem: prognoza 1.960K; poprzednio 1.953K;
14:30, Stany Zjednoczone - raport Fed z Filadelfii za sierpień:
-
Indeks dla przemysłu: prognoza 6,8; poprzednio 15,9;
-
Kondycja gospodarcza: poprzednio 21,5;
-
Ceny: poprzednio 58,80;
-
Nowe zamówienia: poprzednio 18,4;
-
Zatrudnienie: poprzednio 10,3;
15:45, Stany Zjednoczone - raport PMI za sierpień:
-
Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 49,7; poprzednio 49,8;
-
Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global: poprzednio 55,1;
-
Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 54,2; poprzednio 55,7;
16:00, Stany Zjednoczone - Wiodący indeks USA za lipiec:
-
prognoza -0,1% m/m; poprzednio -0,3% m/m;
16:00, Stany Zjednoczone - Sprzedaż domów na rynku wtórnym za lipiec:
-
prognoza 3,92M; poprzednio 3,93M;
19:00, Stany Zjednoczone - Aukcja 30-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją:
-
poprzednio 2,403%;
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.