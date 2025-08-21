Puls GPW: Pozytywne wieści z gospodarki. Płace zaskakują negatywnie

-
Powrót do wzrostów. WIG20 ponownie atakuje 3000 pkt.
Publikacja danych GUS dotyczących produkcji przemysłowej i płac
Orlen i MoBruk prezentują wyniki za pierwsze półrocze
W trakcie dzisiejsze sesji najważniejsze indeksy na warszawskim parkiecie rosną. WIG20 rośnie w tym momencie o ponad 0,7% i kolejny raz szturmuje psychologiczną granicę 3000 pkt. mWIG40 oraz sWIG80 również kontynuują wzrosty i zyskują odpowiednio 0,3% i 0,4%. Wzrosty na warszawskim parkiecie wspierają bardzo pozytywne informacje płynące z gospodarki. W dniu dzisiejszym GUS opublikował raporty dotyczące sytuacji w polskim przemyśle. Dynamika produkcji za lipiec wyniosła 2,9% i była wyraźnie powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się wyniku na poziomie 1,6%. Wygląda na to, że sektor zaczyna wychodzić z marazmu, aczkolwiek odbicie nie rozkłada się równomiernie na wszystkie gałęzie.
Zdecydowanie gorzej wypadły publikacje dotyczące wynagrodzeń w Polsce oraz zatrudnienia, który rozczarowały, spadając poniżej oczekiwań rynku. Analitycy spodziewali się wzrostu wynagrodzeń na poziomie 8,6% rdr, a finalny odczyt wyniósł 7,6% rdr. Podobnie wygląda sytuacja na rynku pracy, gdzie przeciętne zatrudnienie zaliczyło spadek o 0,9%, natomiast prognoza rynku oczekiwała obniżki 0,8%.
Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) ponownie powyżej psychologicznego poziomu 3000 pkt. Pozytywny sentyment inwestorów zdaje się wracać, wspierany względnie dobrymi informacjami płynącymi z polskiego przemysłu, dzięki czemu notowania kontraktów wchodzą w nowy trend wzrostowy.
Źródło:xStation5
Wiadomości ze spółek
ORLEN (PKN.PL) opublikował wyniki za pierwsze półrocze 2025 roku, potwierdzając silną pozycję w regionie i zdolność do generowania zysków mimo zmiennego otoczenia rynkowego. Grupa wykazała solidny wzrost zysku netto oraz wyraźne odbicie w segmentach upstream i energetyki. Odbiór wyników był mieszany. Z jednej strony zysk netto za II kwartał był niższy od prognoz, natomiast EBITDA wyraźnie je przekroczyła.
Wyniki finansowe za I półrocze 2025
Przychody (II kw.): 60,7 mld zł (prognoza: 62,6 mld zł)
EBITDA LIFO (II kw.): 9,2 mld zł (niemal 2x więcej r/r, powyżej oczekiwań)
Zysk netto za I półrocze: 5,93 mld zł (+3,1 mld zł r/r)
Zysk netto (II kw.): 1,6 mld zł (prognoza: 2,55 mld zł)
Przepływy operacyjne (I poł.): 10,5 mld zł
Zrealizowane inwestycje (I poł.): 13,8 mld zł (~40% rocznego planu)
Mo‑BRUK (MBR) opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2025 roku. Spółka kontynuuje rozwój działalności podstawowej, osiągając wzrost przychodów i EBITDA, mimo spadku zysku netto.W pierwszym półroczu 2025 roku Grupa Mo‑BRUK pochwaliła się przetworzeniem 158,1 tys. ton odpadów, co stanowi wzrost o 6,1 % w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku.
Wyniki finansowe za I półrocze 2025
Przychody ze sprzedaży: 127 mln zł (+5,7 % r/r)
EBITDA: 51,96 mln zł (+8 % r/r)
Marża EBITDA z działalności podstawowej: 45 %
Zysk operacyjny (EBIT): 37,09 mln zł (–7 % r/r)
Zysk netto: 26,4 mln zł (–13 % r/r)
