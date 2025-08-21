Komentarz walutowy: Ekspansja europejskiego przemysłu uskrzydla EURUSD

EURUSD wymazuje wszystkie straty z początku sesji po publikacji niespodziewanie mocnego raportu PMI dla Strefy Euro, broniąc tym samym poziomu 1.165. Wzrost aktywności w europejskim przemyśle napawa inwestorów optymizmem, choć potencjał wzrostów na parze ogranicza oczekiwanie na jutrzejsze wystąpienie Jerome’a Powella w Jackson Hole.
Publikowane w ostatnich tygodniach dane z niemieckiego sektora wytwórczego oraz spadek bilansu handlowego Unii Europejskiej stawiały duży znak zapytania nad już powolnym odbiciem unijnej gospodarki. Po chwilowym boomie eksportowym, motywowanym paniką producentów, którzy w obliczu nadchodzących ceł Donalda Trump rekordowo gromadzili zapasy, zamówienia na unijne towary gwałtownie wyhamowały, a produkcja przemysłowa w Niemczech wykazała największy spadek od lutego tego roku (-3,6% r/r). Niepewność i spowolnienie sektora odbiły się również na danych z Polski – produkcja przemysłowa nieoczekiwanie spadła wówczas o 0,4%, a przedsiębiorcy ostrzegali, że kurczące się portfele zamówień i wzrost cen towarów przemysłowych mogą doprowadzić do redukcji zatrudnienia.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Dzisiejsza seria raportów PMI dla Strefy Euro świadczy jednak o tym, że europejski przemysł rozpędza się pomimo niekorzystnego dla UE porozumienia handlowego z USA oraz wciąż nierozwianej niepewności. Indeks dla Francji wzrósł nieoczekiwane z 48,2 do 49,9, a zatrudnienie wzrosło najbardziej od ponad roku pomimo utrzymującego się słabego popytu krajowego. O ile odczyt poniżej 50 wciąż oznacza kurczenie się sektora, to wyłaniająca się na horyzoncie stabilizacja stanowi kluczowy moment dla wyjścia z miesięcy zapaści.
Jeszcze większym optymizmem napawa odnotowana sytuacja w Niemczech, gdzie produkcja odnotowała największy skok od ponad trzech lat, poprawiły się również nowe zamówienia. Mieszane uczucia może generować wciąż obserwowany spadek zatrudnienia w sektorze, jednak w szerszym ujęciu odzwierciedla on wysiłek restrukturyzacyjny oraz wyraźny cel zwiększenia produktywności w firmach. Ponownie przełożyło się to na sytuację w Polsce – produkcja przemysłowa odbiła powyżej oczekiwań (2,9% vs konsensus 1,6%), zwłaszcza za sprawą sektora dóbr inwestycyjnych.
Obiecujący obraz aktywności w Strefie Euro uzasadnia zatem podjętą przez Europejski Bank Centralny (EBC) przerwę w luzowaniu polityki monetarnej. Po ostatniej decyzji ws. utrzymania stóp procentowych na poziomie 2% (stopa depozytowa), prezeska EBC Christine Lagarde oświadczyła, że bank czuje się komfortowo ze stopami na aktualnym poziomie, zwłaszcza, że prognozy wskazują na osiągnięcie celu inflacyjnego w średnim terminie. Dane dostarczają zatem argumentów, że EBC osiągnęło miękkie lądowanie, a polityka monetarna umożliwia odbicie gospodarcze przy zachowaniu stabilności cenowej.
Odbicie na EURUSD może być jednak krótkotrwałe. Wczorajsze minutki z ostatniego posiedzenia Fed wskazują na wciąż dużą uwagę, jaką członkowie FOMC przywiązują do utrzymującej się presji inflacyjnej w USA, a ta nasiliła wg ostatnich danych (skok PPI, odczyt bazowy CPI powyżej oczekiwań). Jeśli Jeromme Powell odniesie się do tych danych w bardziej niż dotychczas jastrzębi sposób w piątek na sympozjum w Jackon Hole, rynek może gwałtownie zaktualizować swoje oczekiwania wobec obniżek stóp w USA, potencjalnie zawracając kurs EURUSD poniżej aktualnego wsparcia na poziomie 1,163.
O godz. 11:30 za euro płacimy 4,25 zł, za dolara 3,64, za funta 4,91, a za franka 4,53.
Aleksander Jabłoński
Analityk Rynków Finansowych XTB
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.