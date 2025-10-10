⏫🔝Srebro zyskuje 4%

Wczoraj doszło do ustanowienia nowego rekordowego poziomu na srebrze, przebijając poziomy z początku lat 80 oraz z 2011 roku. Niemniej nie doszło do zamknięcia powyżej 50 USD za uncję. Złoto uległo wczoraj mocniejszemu cofnięciu, ale srebro rozpoczęło mocne wzrosty z samego piątkowego poranka. Wzrosty te przyspieszyły do 3,5% i obecnie notowane są okolice 50,90 USD za uncję, co byłoby potencjalnie rekordowym zamknięciem dla srebra.

Patrząc na obecne poziomy srebra i odchylenia od średnich możemy zaobserwować, że złoto jest drogie według historycznych standardów, ale nie ekstremalnie drogie. Zazwyczaj mocne przewartościowanie srebra obserwujemy przy 5 krotnym odchyleniu od 5 letniej średniej, 4-4,5 odchylenia od 1 rocznej średniej oraz 3 krotnym odchyleniu od 100 sesyjnej średniej.

Srebro jest drogie, ale nie mamy jeszcze silnych technicznych sygnałów wykupienia. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Patrząc na stosunek cen złota do srebra obserwujemy zejście poniżej 10 letniej średniej. W ostatnich latach bardzo rzadko wskaźnik spadał poniżej średniej. Jeśli jednak nie mówimy ko końcu fazy wzrostowej na rynku metali szlachetnych, warto zauważyć początek poprzedniej dekady, kiedy to srebro ponownie zbliżyło się do 50 USD za uncję, natomiast wskaźnik zanurkował znacząco poniżej średniej. Wtedy w 2011 roku spadł nawet poniżej długoterminowej średniej w zakresie 50-53 punkty. Zakładając, że złoto mogłoby sięgnąć w najbliższych miesiącach 4200 USD, a stosunek cen mógłby spaść do poziomu 70 punktów, dawałoby nam to wycenę 60 USD za uncję srebra. Jednocześnie należy pamiętać, że wskaźnik ten działa w dwie strony, a srebro w przypadku spadków traci szybciej niż złoto. Zakładając 10% korekty od obecnych poziomów złota, dawałoby nam to 3600 USD. Przy wzroście stosunku cen do 90, dawałoby nam to wycenę 40 USD dla srebra.

Stosunek cen złota do srebra spada poniżej 80 punktów, co w przypadku kontynuacji hossy na rynku metali szlachetnych może wskazywać na ekstremalnie dobry sygnał dla srebra. Niemniej tak jak bywało to w ostatnich 4 latach, może to być również wskaźnik przewartościowania srebra w krótkim terminie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Srebro zyskuje ponad 4% i niemal wyrównuje rekordy z wczorajszej sesji. Zakładając, że hossa srebra się nie zakończyła, możemy zauważyć, że zakresy silnych ruchów z 2011 roku zakładają poziomy 59-60 USD dla srebra. Najbliższy silny opór wynikający ze zniesienia 113 to ok. 55 USD za uncję. W przypadku korekty, wsparcia powinniśmy szukać przy 45 USD za uncję, gdzie wypada zniesienie 23.6 całej fali wzrostowej rozpoczętej w kwietniu i potencjalnie zakończonej przy obecnych poziomach.