Kalendarz ekonomiczny: Dane ZEW z Niemiec i NFIB z USA w centrum uwagi

Choć zamknięcie rządu USA jest na dobrej drodze do zakończenia, na pierwszorzędne dane z gospodarki Stanów Zjednoczonych przyjdzie poczekać nam dłużej. Dziś, głównymi odczytami makro będą drugoplanowe publikacje sentymentów gospodarczych z Niemiec (ZEW) oraz raport NFIB nastrojów z małych, amerykańskich biznesów, które zatrudniają mniej więcej połowę pracowników w USA. Dziś wyniki przedstawią raczej drugorzędne przedsiębiorstwa spośród których największą raportującą spółką będzie singapurski konglomerat finansowy, Sea Ltd; największa firma pod względem kapitalizacji rynkowej w Azji Południowo-Wschodniej. Uwagę przyciągnie też spółka wydobywająca metale szlachetne AngoGold, oraz Oklo, zajmujące się technologiami nuklearnymi którego akcje od początku roku wzrosły o 400%, ale od szczytów spadły już o ok. 40%.
Kalendarz ekonomiczny
11:00 - Niemcy, Indeks ZEW, oczekiwany 41 vs 39.3 w październiku
12:00 - USA, Raport NFIB, za październik oczekiwany 93.3 vs 98.8 we wrześniu
Przemówienia bankierów centralnych
- 9:30 - EBC Vujcic, EBC Sleijpen
- 9:30 - BoE Greene
- 14:30 - EBC Kocher
- 17:45 - EBC Escriva
Wyniki spółek
- Przed sesją w USA: Sea Ltd, AngloGold Ashanti, Nebius Group, Fermi
- Po sesji w USA: Alcon, Korea Electric Power, Oklo Inc, Amdocs Limited
