PILNE: Słabe odczyty z brytyjskiego rynku pracy🚩GBPUSD traci

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wyniosła 5,0% wobec oczekiwanych 4,9% i 4,8% wcześniej.
Zmiana liczby bezrobotnych wyniosła 29 tys. wobec prognozowanych 20,3 tys. i 25,8 tys. wcześniej.
Zmiana zatrudnienia (SA) wyniosła -32 tys. wobec oczekiwanych +3 tys. i +1 tys. wcześniej.
Zmiana zatrudnienia w ujęciu 3M/3M wyniosła -22 tys. wobec prognozowanych +5 tys. i +91 tys. wcześniej.
Średnie tygodniowe wynagrodzenia wzrosły o 4,8% r/r wobec oczekiwanych 5% i 5% wcześniej
(wskaźnik Ex-Bonus wyniósł 4,6% r/r wobec 4,6% prognozy i 4,7% poprzednio).
GBP/USD
Para GBP/USD zareagowała spadkiem na znacznie słabsze od oczekiwań dane z brytyjskiego rynku pracy, co zostało odebrane gołębio — jako sygnał, że Bank Anglii (BoE) może być bliżej dalszego luzowania polityki monetarnej.
Źródło: xStation5
PILNE: Produkcja przemysłowa w strefie Euro poniżej prognoz! EURUSD traci!
Mocny odczyt PKB Polski📌USDPLN traci
Komentarz walutowy: Dolar po "shutdownie". Co dalej?
Bliżej Rynków - Poranne webinarium (13.11.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.