Poranna odprawa (11.11.2025)

Dolar amerykański dzisiaj zyskuje, a amerykańskie indeksy notowane są praktycznie płasko, po wczorajszych wzrostach, gdy akcje Nvidia rosły o ponad 5%, najmocniej od kwietnia. Rynki upewniają się, że zbliża się koniec rekordowego w historii Stanów Zjednoczonych zamknięcia rządu. Senatorowie Partii Demokratycznej przełamali partyjną linię i zawarli porozumienie z Republikanami. Senat przegłosował ustawę mającą zakończyć impas stosunkiem głosów 60 do 40. Teraz wymaga ona jeszcze zatwierdzenia przez Izbę Reprezentantów oraz podpisu prezydenta Donalda Trumpa.

Indeksy giełdowe w Europie nieznacznie tracą, po słabszej sesji w Azji, gdzie spadały zarówno japoński Nikkei, jak i Hang Seng. Indeks obserwatorów ekonomicznych z Japonii wzrósł do 49.5 wobec 47.1 prognoz i 47.5 poprzednio. Metale szlachetne zyskują częściowo dzięki perspektywie zamknięcia rządu, a złoto notowane jest w okolicach 4130 USD za uncję. Surowce energetyczne nieznacznie spadają; ropa i gaz ziemny znajdują się dziś pod presją.

Najważniejsze dzisiejsze odczyty makroekonomiczne to niemiecki indeks nastrojów gospodarczych i bieżącej sytuacji ZEW (godz. 11:00) oraz amerykańskie dane NFIB (godz. 12:00), które pokażą więcej szczegółów dotyczących sytuacji małych amerykańskich firm zatrudniających niemal połowę pracowników w USA. Rynek w Polsce pozostanie dzisiaj zamknięty z uwagi na Dzień Niepodległości, a w Kanadzie z powodu Remembrance Day.

Przychody Vodafone za I półrocze wyniosły 19,61 mld EUR wobec oczekiwań na poziomie 19,62 mld EUR, a dług netto spadł do 25,94 mld EUR (prognoza: 27,19 mld EUR). Skorygowana EBITDA wskazała 5,73 mld EUR (prognoza: 5,65 mld EUR). W II kwartale sprzedaż usług wyniosła 8,47 mld EUR (prognoza: 8,26 mld EUR), a organiczny wzrost przychodów z usług w Wielkiej Brytanii: +1,2% (prognoza: +1,58%). Spółka przewiduje, że skorygowany wolny przepływ pieniężny (FCF) za rok finansowy znajdzie się w górnym przedziale 2,4–2,6 mld EUR, a EBITDA w górnym przedziale 11,3–11,6 mld EUR. Na rynku kryptowalut Bitcoin utrzymuje się powyżej 105 tys. USD, a Ethereum przy 3550 USD, ale większość kryptowalut traci w przedziale -2 do -5%; Cardano na przykład cofa się o ponad 3%.

Trump wskazał, że jeśli Sąd Najwyższy zdelegalizuje taryfy handlowe, ruch ten może kosztować USA ponad 3 biliony dolarów i uderzy w bezpieczeństwo państwa. Amerykański departament handlu stwierdził, że spora grupa amerykańskich firm skorzysta na poluzowaniu sankcji i obniżce ceł na linii Waszyngton — Pekin. Według doniesień The Information Apple zdecydował o przełożeniu premiery modelu iPhone Thin, który miał być nieco mniejszy, kosztem słabszego aparatu i baterii. Ministrowie Chin i Kanady odbyli rozmowę i zgodzili się, że obie gospodarki powinny zacieśnić współpracę.

Źródło: xStation5