Poranna odprawa (11.11.2025)

Dolar amerykański dzisiaj zyskuje, a amerykańskie indeksy notowane są praktycznie płasko, po wczorajszych wzrostach, gdy akcje Nvidia rosły o ponad 5%, najmocniej od kwietnia. Rynki upewniają się, że zbliża się koniec rekordowego w historii Stanów Zjednoczonych zamknięcia rządu. Senatorowie Partii Demokratycznej przełamali partyjną linię i zawarli porozumienie z Republikanami. Senat przegłosował ustawę mającą zakończyć impas stosunkiem głosów 60 do 40. Teraz wymaga ona jeszcze zatwierdzenia przez Izbę Reprezentantów oraz podpisu prezydenta Donalda Trumpa.
Indeksy giełdowe w Europie nieznacznie tracą, po słabszej sesji w Azji, gdzie spadały zarówno japoński Nikkei, jak i Hang Seng. Indeks obserwatorów ekonomicznych z Japonii wzrósł do 49.5 wobec 47.1 prognoz i 47.5 poprzednio. Metale szlachetne zyskują częściowo dzięki perspektywie zamknięcia rządu, a złoto notowane jest w okolicach 4130 USD za uncję. Surowce energetyczne nieznacznie spadają; ropa i gaz ziemny znajdują się dziś pod presją.
Najważniejsze dzisiejsze odczyty makroekonomiczne to niemiecki indeks nastrojów gospodarczych i bieżącej sytuacji ZEW (godz. 11:00) oraz amerykańskie dane NFIB (godz. 12:00), które pokażą więcej szczegółów dotyczących sytuacji małych amerykańskich firm zatrudniających niemal połowę pracowników w USA. Rynek w Polsce pozostanie dzisiaj zamknięty z uwagi na Dzień Niepodległości, a w Kanadzie z powodu Remembrance Day.
Przychody Vodafone za I półrocze wyniosły 19,61 mld EUR wobec oczekiwań na poziomie 19,62 mld EUR, a dług netto spadł do 25,94 mld EUR (prognoza: 27,19 mld EUR). Skorygowana EBITDA wskazała 5,73 mld EUR (prognoza: 5,65 mld EUR). W II kwartale sprzedaż usług wyniosła 8,47 mld EUR (prognoza: 8,26 mld EUR), a organiczny wzrost przychodów z usług w Wielkiej Brytanii: +1,2% (prognoza: +1,58%). Spółka przewiduje, że skorygowany wolny przepływ pieniężny (FCF) za rok finansowy znajdzie się w górnym przedziale 2,4–2,6 mld EUR, a EBITDA w górnym przedziale 11,3–11,6 mld EUR.
Na rynku kryptowalut Bitcoin utrzymuje się powyżej 105 tys. USD, a Ethereum przy 3550 USD, ale większość kryptowalut traci w przedziale -2 do -5%; Cardano na przykład cofa się o ponad 3%.
Trump wskazał, że jeśli Sąd Najwyższy zdelegalizuje taryfy handlowe, ruch ten może kosztować USA ponad 3 biliony dolarów i uderzy w bezpieczeństwo państwa. Amerykański departament handlu stwierdził, że spora grupa amerykańskich firm skorzysta na poluzowaniu sankcji i obniżce ceł na linii Waszyngton — Pekin. Według doniesień The Information Apple zdecydował o przełożeniu premiery modelu iPhone Thin, który miał być nieco mniejszy, kosztem słabszego aparatu i baterii. Ministrowie Chin i Kanady odbyli rozmowę i zgodzili się, że obie gospodarki powinny zacieśnić współpracę.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.