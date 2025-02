Kalendarz ekonomiczny: Decyzja Banku Anglii jako kluczowe wydarzenie dnia 📄

Dzisiejszy kalendarz wygl膮da mniej intensywnie w por贸wnaniu do poprzednich dni, niemniej zawiera bardzo ciekawy punkt w postaci decyzji Banku Anglii. Nale偶y r贸wnie偶 pami臋ta膰 o wynikach Amazona po sesji na Wall Street. Najwa偶niejszym wydarzeniem w pierwszej cz臋艣ci dnia b臋dzie decyzja Banku Anglii (BoE) w sprawie st贸p procentowych. Analitycy spodziewaj膮 si臋 obni偶ki st贸p o 25 punkt贸w bazowych, co doprowadzi do spadku stopy do 4,50%.聽

Szczeg贸艂owy harmonogram na dzie艅:

10:30, Wielka Brytania 鈥 dane PMI za stycze艅:

S&P Global Construction PMI: prognoza 53,5; poprzednia 53,3;

13:00, Wielka Brytania 鈥 protok贸艂 z posiedzenia BoE MPC

13:00, Wielka Brytania 鈥 decyzja BoE w sprawie st贸p procentowych za luty:

prognoza 4,50%; poprzednia 4,75%;

14:30, Stany Zjednoczone - Dane o zatrudnieniu:

Wnioski o zasi艂ek dla bezrobotnych: prognoza 214 tys.; poprzednia 207 tys.

15:15, Wielka Brytania - Przem贸wienie gubernatora BoE Baileya

16:00, Kanada - Dane PMI za stycze艅: