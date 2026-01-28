Kalendarz ekonomiczny: decyzja Fed - rynek mocno tnie oczekiwania na cięcia 🔎

Głównym wydarzeniem dnia dzisiejszego, a także całego tygodnia będzie decyzja w sprawie stóp procentowych Fed z USA. Dodatkowo przed decyzją amerykańskiego banku centralnego poznamy również decyzje kanadyjskiego BoC. Inwestorzy z uwagą będą również obserwować wyniki kluczowych BigTechów po zamknięciu dzisiejszej sesji. Oczekiwania Fed: Rynek nie daje w zasadzie żadnych szans na cięcie stóp procentowych podczas dzisiejszego posiedzenia - zaledwie 2,8% na obniżkę..

Pierwszy taki ruch oczekiwany jest dopiero w lipcu. Rynek nie widzi również dwóch obniżek w tym roku, podobnie jak dot-plot pokazany w grudniu.

Patrząc na obecny stan gospodarki, istnieje przestrzeń do “jastrzębiego” utrzymania stóp procentowych bez podania konkretnego momentu, kiedy Fed miałby powrócić do cięć. W otoczeniu obecnych zawirowań geopolitycznych szczególnie interesujaca może okazać się konferencja przewodniczącego Fed, Jerome Powella. Decyzja jest już w pełni wyceniona, jednak to od tonu szefa Fed będzie zależała narracja jaką obiorą rynki. Bank Kanady (BoC) również ma pozostawić stopy procentowe bez zmian na poziomie 2.25%. Szczegółowy kalendarz dnia: 15:45 - decyzja BoC dot. stóp procentowych

16:30 - konferencja BOC

16:30 - dane DoE o zapasach ropy w USA (tygodniowe)

20:00 - decyzja FED dot. stóp procentowych

20:30 - konfernecja FED

po sesji w USA - wyniki Microsoft, Tesla, Meta Platforms

