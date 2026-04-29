Kalendarz ekonomiczny: Decyzja FED, wyniki Microsoft, Amazon, Meta oraz Alphabet

Na co spoglądać podczas dzisiejszej sesji?

• Kluczowe wydarzenia dnia to decyzje stóp procentowych Fed (20:00) i Banku Kanady (15:45) – w obu przypadkach oczekiwane jest utrzymanie stóp bez zmian, ale konferencje prasowe (Powell o 20:30, BoC o 16:30) mogą dostarczyć wskazówek dotyczących dalszej ścieżki polityki w warunkach podwyższonej inflacji energetycznej.

• Dane o zamówieniach na dobra trwałe, pozwoleniach na budowę i rozpoczętych budowach w USA (14:30) dadzą obraz kondycji amerykańskiej gospodarki realnej. Oficjalne dane EIA o zapasach ropy potwierdzą lub zaprzeczą wczorajszemu raportowi API.

• W Europie uwaga skupi się na danych inflacyjnych – CPI z Niemiec HICP, które pokażą, jak silnie kryzys energetyczny przekłada się na ceny konsumenckie w strefie euro. Dane mogą ograniczyć przestrzeń ECB do jakichkolwiek gołębich sygnałów.

• Dzisiejszy wieczór to absolutny kulminacyjny moment sezonu wynikowego – po sesji raportują aż cztery megacapy: Microsoft, Meta Platforms, Alphabet oraz Amazon. To spółki o gigantycznej wadze w indeksach S&P 500 i Nasdaq, których wyniki mogą zdeterminować kierunek rynku na kolejne tygodnie. Inwestorzy oczekują nie tylko pobicia prognoz, ale realnych dowodów na monetyzację AI, wzrost w chmurze i utrzymanie rentowności przy rosnących kosztach. Rynki kupują każdy dołek licząc na kolejne ustępstwa w geopolityce, ale materialnie nic się nie zmieniło – brak nowych katalizatorów przy ropie powyżej 100 USD i zamkniętym Ormuzie stanowi realne zagrożenie dla kontynuacji rajdu.

