Kalendarz ekonomiczny: Nastroje konsumentów. wg. CB z USA w centrum uwagi

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny jest relatywnie lekki, choć dane Conference Board z USA rzucą nieco więcej światła na nastroje "Main Street". Ostatnie dane o nastrojach konsumenckich ze Stanów były bardzo słabe, a indeksy Uniwersytetu Michigan spadły do najniższych poziomów w historii - pytanie czy badanie CB potwierdzi tą słabość w tej samej skali.
Kalendarz ekonomiczny
10:00 - Strefa euro, ankieta ECB Lending Survey
14:15 - USA, ADP (tygodniowa zmiana zatrudnienia na rynku prywatnym), poprzednio 54,75 tys.
15:00 - USA, indeks cen domów m/m, oczekiwane 0,1% po 0,1% poprzednio
16:00 - USA, Conference Board, nastroje konsumentów: oczekiwane 89 vs 91,8 poprzednio
16:00 - USA, Richmond Fed: oczekiwania 1 vs 0 poprzednio
22:30 - zmiana zapasów ropy wg. badania API
Wyniki spółek
- General Motors, Coca-Cola i UPS - przed sesją w USA
- Visa, Starbucks - po sesji w USA
Przemówienia bankierów centralnych
- 12:45 - BoE, Bailey
- 18:30 - EBC, Christine Lagarde
EURUSD (interwał H1)
