Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
08:59 · 28 kwietnia 2026

Kalendarz ekonomiczny: Nastroje konsumentów. wg. CB z USA w centrum uwagi

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny jest relatywnie lekki, choć dane Conference Board z USA rzucą nieco więcej światła na nastroje "Main Street". Ostatnie dane o nastrojach konsumenckich ze Stanów były bardzo słabe, a indeksy Uniwersytetu Michigan spadły do najniższych poziomów w historii - pytanie czy badanie CB potwierdzi tą słabość w tej samej skali.

Kalendarz ekonomiczny

10:00 - Strefa euro, ankieta ECB Lending Survey

14:15 - USA, ADP (tygodniowa zmiana zatrudnienia na rynku prywatnym), poprzednio 54,75 tys.

15:00 - USA, indeks cen domów m/m, oczekiwane 0,1% po 0,1% poprzednio

16:00 - USA, Conference Board, nastroje konsumentów: oczekiwane 89 vs 91,8 poprzednio

16:00 - USA, Richmond Fed: oczekiwania 1 vs 0 poprzednio

22:30 - zmiana zapasów ropy wg. badania API

Wyniki spółek

  • General Motors, Coca-Cola i UPS - przed sesją w USA
  • Visa, Starbucks - po sesji w USA

Przemówienia bankierów centralnych

  • 12:45 - BoE, Bailey
  • 18:30 - EBC, Christine Lagarde

