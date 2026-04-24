📌Ropa w cieniu negocjacji USA - Iran

Ceny kontraktów na ropę Brent (OIL) w piątek nieznacznie cofają się po tym jak w tygodniu rozpoczętym 20 kwietnia odbiły z okolic 83 USD do niemal 101 USD za baryłkę po nieudanej pierwszej fazie negocjacji USA z Iranem w Islamabadzie. Teraz jednak rynek otrzymał sygnał, na podstawie którego może wierzyć, że rozmowy się przedłużą. Amerykanie będą negocjować z Irańczykami w weekend i wydaje się, że negocjacje mogą przynieść przynajmniej częściowy efekt - wydaje się wysoce niepewne, że w innym scenariuszu Steve Witkoff i Jared Kushner udaliby się do Pakistanu.
- Rzeczniczka Białego Domu Leavitt stwiedziła, że misja dotycząca Iranu przeszła w fazę dyplomatyczną. Iran miał kontaktować się i prosić o spotkanie osobiste. Witkoff i Kushner udadzą się do Pakistanu w sobotę rano na rozmowy dotyczące Iranu
- Według źródeł Al Arabiya: trwają rozmowy dotyczące statusu Cieśniny Ormuz oraz wzbogaconego uranu; strony wymieniają komunikaty w tych kwestiach. Oczekuje się, że ze strony Iranu to Sharif spotka się z Witkoffem i Kushnerem w Pakistanie, aby kontynuować negocjacje – New York Times.
Wykres OIL (interwał H1)
Kontrakt na ropę spadł z poziomu 108 USD w ostatnim impulsie spadkowym do ok. 83 USD, a wzrosty zatrzymały się w pobliżu 101 USD gdzie widzimy 61,8 zniesienie Fibonacciego. W scenariuszu odbicia kolejnym ważnym poziomem, istotnym także z punktu widzenia price action jak i 71,6 zniesienia Fibo jest 104 USD. W scenariuszu spadkowym ważne poziom to 94,5 USD oraz 90 USD za baryłkę. Jeśli po weekendzie lub jeszcze w weekend ukaże się komunikat wskazujący na wstępny sukces rozmów obu stron moglibyśmy oczekiwać spadkowej reakcji na ropie. Z drugiej strony impas uprawdopodobnia scenariusz trwalszego powrotu ceny powyżej 100 USD.
Źródło: xStation5
Według analiz Bloomberga to USA ma większąskłonność do ustępstw, podczas gdy Teheran wydaje się dość nieustępliwy - przynajmniej na tym etapie negocjacji. Nie jest jednak wykluczone, że twarda pozycja Teheranu to na tym etapie wciąż tylko poza negocjacyjna, a nie strategiczna skłonność do eskalacji militarnej w regionie. Rozmowy w Pakistanie pokażą dobitniej na jak duże ustępstwa zgodzi się Iran.
Sezonowość cen ropy wskazuje, że lato sprzyja wzrostom - jeśli uznamy, że i w tym roku ten klasyczny wzorzec zadziała, moglibyśmy oczekiwać wyższych cen w miesiącach letnich - jeśli negocjacje w Islamabadzie zawiodą.
Źródło; XTB Research, Bloomberg Finance LP
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.