📌Ropa w cieniu negocjacji USA - Iran

Ceny kontraktów na ropę Brent (OIL) w piątek nieznacznie cofają się po tym jak w tygodniu rozpoczętym 20 kwietnia odbiły z okolic 83 USD do niemal 101 USD za baryłkę po nieudanej pierwszej fazie negocjacji USA z Iranem w Islamabadzie. Teraz jednak rynek otrzymał sygnał, na podstawie którego może wierzyć, że rozmowy się przedłużą. Amerykanie będą negocjować z Irańczykami w weekend i wydaje się, że negocjacje mogą przynieść przynajmniej częściowy efekt - wydaje się wysoce niepewne, że w innym scenariuszu Steve Witkoff i Jared Kushner udaliby się do Pakistanu.

Według źródeł Al Arabiya: trwają rozmowy dotyczące statusu Cieśniny Ormuz oraz wzbogaconego uranu; strony wymieniają komunikaty w tych kwestiach. Oczekuje się, że ze strony Iranu to Sharif spotka się z Witkoffem i Kushnerem w Pakistanie, aby kontynuować negocjacje – New York Times.

Kontrakt na ropę spadł z poziomu 108 USD w ostatnim impulsie spadkowym do ok. 83 USD, a wzrosty zatrzymały się w pobliżu 101 USD gdzie widzimy 61,8 zniesienie Fibonacciego. W scenariuszu odbicia kolejnym ważnym poziomem, istotnym także z punktu widzenia price action jak i 71,6 zniesienia Fibo jest 104 USD. W scenariuszu spadkowym ważne poziom to 94,5 USD oraz 90 USD za baryłkę. Jeśli po weekendzie lub jeszcze w weekend ukaże się komunikat wskazujący na wstępny sukces rozmów obu stron moglibyśmy oczekiwać spadkowej reakcji na ropie. Z drugiej strony impas uprawdopodobnia scenariusz trwalszego powrotu ceny powyżej 100 USD.

Źródło: xStation5

Według analiz Bloomberga to USA ma większąskłonność do ustępstw, podczas gdy Teheran wydaje się dość nieustępliwy - przynajmniej na tym etapie negocjacji. Nie jest jednak wykluczone, że twarda pozycja Teheranu to na tym etapie wciąż tylko poza negocjacyjna, a nie strategiczna skłonność do eskalacji militarnej w regionie. Rozmowy w Pakistanie pokażą dobitniej na jak duże ustępstwa zgodzi się Iran.

Sezonowość cen ropy wskazuje, że lato sprzyja wzrostom - jeśli uznamy, że i w tym roku ten klasyczny wzorzec zadziała, moglibyśmy oczekiwać wyższych cen w miesiącach letnich - jeśli negocjacje w Islamabadzie zawiodą.

Źródło; XTB Research, Bloomberg Finance LP