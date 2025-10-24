Kalendarz ekonomiczny: dzisiaj poznamy opóźniony raport CPI z USA 📌

Najważniejsze wnioski dzisiaj poznamy opóźniony raport CPI z USA

Kalendarz makroekonomiczny jest dzisiaj wyjątkowo, jak na piątek, ważny. Przede wszystkim poznamy opóźnione dane CPI z USA za wrzesień. Opublikowane zostaną również wstępne raport PMI dla krajów europejskich oraz USA. Rząd USA pozostaje już zamknięty czwarty tydzień. Z tego powodu większość instytucji państwowych pozostaje w trybie tymczasowego wstrzymania, w tym BLS, który jest odpowiedzialny za publikację różnych danych makroekonomicznych, w tym z rynku pracy i o inflacji. Jednak z racji dużej wagi raport CPI, BLS ogłosił już wcześniej, że opublikuje dane z opóźnieniem. Raport jest kluczowy dla Fed, który podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych już w przyszłym tygodniu. Szczegółowy kalendarz dnia: 09:15, Francja - raport PMI za październik: Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji: prognoza 48,2; poprzednio 48,2;

Wskaźnik PMI dla usług we Francji: prognoza 48,7; poprzednio 48,5;

Wskaźnik compsite PMI wg S&P Global we Francji: poprzednio 48,1; 09:30, Niemcy - raport PMI za październik: Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech: prognoza 49,5; poprzednio 49,5;

Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: prognoza 51,1; poprzednio 51,5;

Composite PMI w Niemczech: prognoza 51,6; poprzednio 52,0; 10:00, Strefa Euro - raport PMI za październik: Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 49,8; poprzednio 49,8;

Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 51,2; poprzednio 51,3;

Composite PMI wg S&P Global: prognoza 51,0; poprzednio 51,2; 10:30, Wielka Brytania - raport PMI za październik: Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 46,6; poprzednio 46,2;

Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 51,0; poprzednio 50,8;

Composite PMI: prognoza 50,6; poprzednio 50,1; 11:15, Wielka Brytania - Przemówienie wiceprezesa BoE, Woodsa 14:30, Stany Zjednoczone - dane o inflacji za wrzesień: Wskaźnik CPI: prognoza 3,1% r/r; poprzednio 2,9% r/r;

Wskaźnik CPI: prognoza 0,4% m/m; poprzednio 0,4% m/m;

Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 3,1% r/r; poprzednio 3,1% r/r;

Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,3% m/m; 14:30, Stany Zjednoczone - Zezwolenia na budowę za wrzesień: poprzednio 1,330M; 14:45, Niemcy - Przemówienie prezesa niemieckiego Buba, Nagela 15:45, Stany Zjednoczone - raport PMI za październik: Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 51,9; poprzednio 52,0;

Wskaźnik PMI dla usług: prognoza 53,5; poprzednio 54,2;

Composite PMI wg S&P Global: poprzednio 53,9; 16:00, Stany Zjednoczone - Raport o inflacji z Uniwersytetu Michigan za październik: Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan: prognoza 3,7%; poprzednio 3,7%;

Wskaźnik jednorocznych oczekiwań inflacyjnych Michigan: prognoza 4,6%; poprzednio 4,7%;

Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan: prognoza 55,0; poprzednio 55,1; 16:00, Stany Zjednoczone - Sprzedaż nowych nieruchomości za wrzesień: prognoza 710K; poprzednio 800K;

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.