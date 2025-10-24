Sanae Takaichi﻿, nowa premier Japonii, rozpoczęła swoją kadencję od zdecydowanego kursu na ekspansję fiskalną, co momentalnie przełożyło się na deprecjację jena. Piątkowa sesja przyniosła przebicie psychologicznie istotnego poziomu 153 za dolara, a waluta Kraju Kwitnącej Wiśni zanotowała najgorszy tygodniowy wynik spośród wszystkich walut G-10, tracąc około 1,5%. Rynki wyraźnie sygnalizują, że obietnice stymulacji ekonomicznej i zwiększonych wydatków obronnych budzą niepokój o dyscyplinę budżetową i przyszłość polityki monetarnej.

Przemówienie Takaichi﻿ w parlamencie przyniosło konkretne zobowiązania, m.in.: akcelerację celu wydatków obronnych do 2% PKB oraz wielomiliardowy pakiet stymulacyjny przekraczający ubiegłoroczne 13,9 biliona jenów. Minister finansów Satsuki Katayama﻿ nie wykluczyła konieczności dodatkowej emisji obligacji skarbowych, jeśli dotychczasowe zasoby okażą się niewystarczające. To budzi naturalne pytania o przyszłość rentowności JGB i dalszą ścieżkę osłabienia jena. Warto jednak zauważyć, że rentowność 10-letnich obligacji rządowych pozostała stabilna na poziomie około 1,65-1,66%, sugerując, że inwestorzy na razie nie panikują. Kluczowe będzie, czy premier dotrzyma słowa i powstrzyma się od nadmiernej emisji długu. Wszelkie symptomy rozluźnienia tej dyscypliny mogą wywołać gwałtowniejszą korektę.​

Co istotne dla perspektyw walutowych, rynek instrumentów pochodnych wyraźnie zrewidował oczekiwania dotyczące podwyżek stóp przez Bank Japonii. Dane z krzywej swapów overnight (OIS) pokazują, że rynek wycenia stopniowy wzrost implikowanej stopy z obecnych 0,477% do około 0,95% do września 2026 roku. To sugeruje oczekiwania co najwyżej dwóch podwyżek po 25 punktów bazowych w ciągu nadchodzącego roku – znacznie mniej, niż zakładano jeszcze miesiąc temu. Październikowe posiedzenie BOJ (29-30 października) prawdopodobnie przyniesie utrzymanie stóp na obecnym poziomie 0,5%. Aż 90% ekonomistów ankietowanych przez Bloomberg wyklucza ruch w tym miesiącu. Uwagę rynków przykuwa natomiast grudniowe posiedzenie (18-19 grudnia), gdzie połowa analityków spodziewa się pierwszej podwyżki za kadencji Takaichi﻿. Presja inflacyjna z bazowym CPI na poziomie 2,9% r/r we wrześniu i dynamiką wykluczającą ceny energii na 3,0% nadal argumentuje za zacieśnieniem, ale nowe polityczne realia komplikują kalkulacje banku centralnego.​​

Paradoksalnie, fundamenty ekonomiczne wciąż wspierają jastrzębie podejście BOJ. Dwóch członków zarządu banku centralnego Naoki Tamura﻿ i Hajime Takata﻿ głosowało we wrześniu za natychmiastową podwyżką do 0,75%, argumentując, że Japonia już osiągnęła cel inflacyjny. Największa japońska grupa związkowa Rengo﻿ zapowiedziała żądania podwyżek płac o 5% lub więcej w 2026 roku, co przy utrzymującej się inflacji powyżej 3% mogłoby w końcu przełamać spiralę spadku realnych wynagrodzeń (które maleją nieprzerwanie od ośmiu miesięcy). Jeśli scenariusz ten się zmaterializuje, wzrost płac przełoży się na konsumpcję, a BOJ rozpocznie normalizację być może w grudniu. Na co jednak patrzeć teraz? Kluczowe w układance polityczo-monetarnej okazać się mogą nadchodząca wizyta prezydenta Trumpa w Japonii (prawdopodobnie 27-29 października) oraz grudniowe posiedzenie BOJ.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB