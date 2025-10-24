Sanae Takaichi, nowa premier Japonii, rozpoczęła swoją kadencję od zdecydowanego kursu na ekspansję fiskalną, co momentalnie przełożyło się na deprecjację jena. Piątkowa sesja przyniosła przebicie psychologicznie istotnego poziomu 153 za dolara, a waluta Kraju Kwitnącej Wiśni zanotowała najgorszy tygodniowy wynik spośród wszystkich walut G-10, tracąc około 1,5%. Rynki wyraźnie sygnalizują, że obietnice stymulacji ekonomicznej i zwiększonych wydatków obronnych budzą niepokój o dyscyplinę budżetową i przyszłość polityki monetarnej.
Przemówienie Takaichi w parlamencie przyniosło konkretne zobowiązania, m.in.: akcelerację celu wydatków obronnych do 2% PKB oraz wielomiliardowy pakiet stymulacyjny przekraczający ubiegłoroczne 13,9 biliona jenów. Minister finansów Satsuki Katayama nie wykluczyła konieczności dodatkowej emisji obligacji skarbowych, jeśli dotychczasowe zasoby okażą się niewystarczające. To budzi naturalne pytania o przyszłość rentowności JGB i dalszą ścieżkę osłabienia jena. Warto jednak zauważyć, że rentowność 10-letnich obligacji rządowych pozostała stabilna na poziomie około 1,65-1,66%, sugerując, że inwestorzy na razie nie panikują. Kluczowe będzie, czy premier dotrzyma słowa i powstrzyma się od nadmiernej emisji długu. Wszelkie symptomy rozluźnienia tej dyscypliny mogą wywołać gwałtowniejszą korektę.
Co istotne dla perspektyw walutowych, rynek instrumentów pochodnych wyraźnie zrewidował oczekiwania dotyczące podwyżek stóp przez Bank Japonii. Dane z krzywej swapów overnight (OIS) pokazują, że rynek wycenia stopniowy wzrost implikowanej stopy z obecnych 0,477% do około 0,95% do września 2026 roku. To sugeruje oczekiwania co najwyżej dwóch podwyżek po 25 punktów bazowych w ciągu nadchodzącego roku – znacznie mniej, niż zakładano jeszcze miesiąc temu. Październikowe posiedzenie BOJ (29-30 października) prawdopodobnie przyniesie utrzymanie stóp na obecnym poziomie 0,5%. Aż 90% ekonomistów ankietowanych przez Bloomberg wyklucza ruch w tym miesiącu. Uwagę rynków przykuwa natomiast grudniowe posiedzenie (18-19 grudnia), gdzie połowa analityków spodziewa się pierwszej podwyżki za kadencji Takaichi. Presja inflacyjna z bazowym CPI na poziomie 2,9% r/r we wrześniu i dynamiką wykluczającą ceny energii na 3,0% nadal argumentuje za zacieśnieniem, ale nowe polityczne realia komplikują kalkulacje banku centralnego.
Paradoksalnie, fundamenty ekonomiczne wciąż wspierają jastrzębie podejście BOJ. Dwóch członków zarządu banku centralnego Naoki Tamura i Hajime Takata głosowało we wrześniu za natychmiastową podwyżką do 0,75%, argumentując, że Japonia już osiągnęła cel inflacyjny. Największa japońska grupa związkowa Rengo zapowiedziała żądania podwyżek płac o 5% lub więcej w 2026 roku, co przy utrzymującej się inflacji powyżej 3% mogłoby w końcu przełamać spiralę spadku realnych wynagrodzeń (które maleją nieprzerwanie od ośmiu miesięcy). Jeśli scenariusz ten się zmaterializuje, wzrost płac przełoży się na konsumpcję, a BOJ rozpocznie normalizację być może w grudniu. Na co jednak patrzeć teraz? Kluczowe w układance polityczo-monetarnej okazać się mogą nadchodząca wizyta prezydenta Trumpa w Japonii (prawdopodobnie 27-29 października) oraz grudniowe posiedzenie BOJ.
Mateusz Czyżkowski
Analityk Rynków Finansowych XTB
Podsumowanie Dnia: CPI w dół, Rynki w górę
Procter & Gamble: Po wynikach
Tryb "Mad Max" - Czy Tesla ma kłopoty?
3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (24.10.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.