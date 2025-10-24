PILNE: Wstępny odczyt PMI UK powyżej oczekiwań! EURGBP rośnie!

Najważniejsze wnioski Odczyt PMI na plus

Główne Dane: Indeks PMI dla przemysłu: 49,6 (prognoza: 46,6; poprzednio: 46,2)

Indendks PMI dla usług: 51,1 (prognoza: 51; poprzednio: 50,8)

Wstępne październikowe dane PMI z Wielkiej Brytanii pokazują umiarkowanie pozytywne sygnały dla gospodarki. Indeks PMI dla przemysłu osiągnął 49,6 punktu, wyraźnie przewyższając prognozę 46,6 oraz poprzedni wynik 46,2. Choć wartość poniżej 50 punktów nadal wskazuje na spowolnienie aktywności w przemyśle, znaczący wzrost względem oczekiwań sugeruje, że sektor ten stabilizuje się. Równocześnie indeks PMI dla usług wyniósł 51,1 punktu, nieco wyżej od prognoz i wrześniowego odczytu, co oznacza, że sektor usług kontynuuje umiarkowaną ekspansję. Pozytywne odczyty PMI wspierają również kurs funta brytyjskiego, który umacnia się wobec euro. Źródło: xStation5

