Poranna odprawa (24.10.2025)

- We wrześniu japońska inflacja utrzymała się na poziomie 2,9% r/r
- Trump ogłosił „zakończenie” wszelkich rozmów handlowych z Kanadą
- Wstępny PMI z Japonii dla przemysłu spadł do 48,3
- Wstępny PMI dla przemysłu w Australii spadł do 49,7
- We wrześniu japońska inflacja utrzymała się na poziomie 2,9% r/r
- Trump ogłosił „zakończenie” wszelkich rozmów handlowych z Kanadą
- Wstępny PMI z Japonii dla przemysłu spadł do 48,3
- Wstępny PMI dla przemysłu w Australii spadł do 49,7
-
Po zamknięciu sesji amerykańskiej Trump powiedział: „wkrótce zobaczymy działania lądowe w Wenezueli”, bez dalszych komentarzy medialnych. Jeśli oznacza to możliwą interwencję wojskową, przepływ kapitału do bezpiecznych aktywów mogą gwałtownie wzrosnąć.
-
Trump ogłosił „zakończenie” wszelkich rozmów handlowych z Kanadą, powołując się na reklamę o „taryfach Reagana”. Jednocześnie Kanada ograniczyła bezcłowe limity importowe dla Stellantis (−50%) i GM (−24,2%), by wymusić większe inwestycje krajowe. Reakcja USDCAD jest, póki co stonowana.
-
We wrześniu japońska inflacja utrzymała się na poziomie 2,9% r/r, core 2,9% r/r, a core-core 3,0% r/r. Ceny towarów wzrosły o 4,2% r/r, natomiast usługi tylko o 1,4%. Słaba dynamika w usługach ogranicza szanse na szybkie podwyżki stóp przez BoJ i osłabia jena.
-
JPY jest dzisiaj najsłabszą walutą G10 tracąc ok 0,20-0,40% w stosunku do pozostałych walut G10. USDJPY zyskuje 0,30%. Mieszany odczyt CPI (utrwalone ceny towarów, słabe usługi) daje BoJ pretekst, by się nie spieszyć z decyzjami. Rynki widzą mniejszą presję na podwyżki.
-
Minister finansów Katayama stwierdziła, że polityka BoJ powinna być spójna z linią rządu i podkreśliła znaczenie akomodacyjnego podejścia Uedy. Spotkała się z sekretarzem skarbu Bessentem i spotka się ponownie z nim oraz Trumpem w przyszłym tygodniu.
-
Takaichi zapowiedziała „odpowiedzialną, ale proaktywną” politykę fiskalną, stawiając gospodarkę na pierwszym miejscu, a konsolidację fiskalną później.
-
Wstępny PMI z Japonii dla przemysłu spadł do 48,3 (najniżej od 19 miesięcy), notując czwarty miesiąc recesyjnego odczytu. W usługach wskaźnik obniżył się do 52,4, a composite do 50,9.
-
Wstępny PMI dla przemysłu w Australii spadł do 49,7 (z 51,4), podczas gdy usługi wzrosły do 53,1; wskaźnik composite wyniósł 52,6. Mieszane dane utrzymują RBA w trybie „zależnym od danych”.
-
Władze Chin zobowiązały się do zwiększenia wsparcia dla konsumpcji. NDRC (National Development and Reform Commission) zapowiedział duże przetargi, w tym ponad ¥5 bln na infrastrukturę podziemnych rurociągów. Celem jest stabilizacja wzrostu i pobudzenie inwestycji
US OPEN: Odczyty makro wynoszą indeksy na nowe szczyty
Nastroje konsumentów z USA w badaniu UoM poniżej prognoz 📉Oczekiwania inflacyjne w górę
PILNE: PMI z USA sporo powyżej prognoz
PILNE: CPI z USA poniżej prognoz 🗽US100 zyskuje
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.