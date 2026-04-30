Kalendarz Ekonomiczny: Festiwal banków centralnych w pełnym rozkwicie

Festiwal banków centralnych trwa w najlepsze. Ten tydzień praktycznie od samego początku zdominowany jest przez decyzje i komunikację największych instytucji monetarnych na świecie. Zaczęło się od Banku Japonii, później rynek przerobił FOMC i przekaz Fed, a dziś ciężar narracji przesuwa się na Europę, gdzie ECB oraz Bank Anglii domykają serię kluczowych wydarzeń. To wyjątkowy układ, w którym polityka pieniężna kilku głównych gospodarek nakłada się na siebie w bardzo krótkim czasie, wymuszając na rynkach ciągłe dostosowywanie oczekiwań.

W takim środowisku dane makro przestają być jedynie statystyką. Każdy odczyt inflacji, wzrostu czy rynku pracy działa jak element układanki, który może wzmacniać przekaz banków centralnych albo go podważać.

Dzisiejszy kalendarz jest pod tym względem wyjątkowo gęsty, szczególnie w Europie, gdzie mamy zarówno inflację, PKB, jak i dane z rynku pracy z wielu gospodarek jednocześnie, a wszystko to tuż obok decyzji ECB i Banku Anglii. W tle pozostają także dane ze Stanów Zjednoczonych, które wciąż wyznaczają globalny punkt odniesienia dla oczekiwań dotyczących stóp procentowych.

Kalendarz ekonomiczny na dzisiaj:

07:30 – Francja

PKB s.a. (k/k, I kw.): 0,0 % vs 0,2 % / 0,2 %

Wydatki konsumentów (m/m): 0,7 % vs 0,6 % / -1,4 %

08:00 – Niemcy

Sprzedaż detaliczna (m/m): -0,5 % / -0,6 %

Sprzedaż detaliczna (r/r): 0,4 % / 0,7 %

Ceny importu (m/m): 2,5 % / 0,3 %

Ceny importu (r/r): -2,3 %

08:30 – Węgry

PKB s.a. (k/k): 0,2 %

PKB n.s.a. (r/r): 1,0 % vs 0,8 %

PKB s.a. (r/r): 0,6 %

Bilans handlu: 665 mln EUR

08:45 – Francja

CPI (r/r): 2,0 % vs 1,7 %

HICP (r/r): 2,2 % vs 2,0 %

CPI (m/m): 0,9 % vs 1,0 %

PPI (r/r): -2,4 %

09:00 – Czechy

PKB s.a. (k/k): 0,5 % vs 0,7 %

PKB s.a. (r/r): 2,5 % vs 2,7 %

09:00 – Hiszpania

PKB (k/k): 0,5 % vs 0,8 %

PKB (r/r): 2,7 % vs 2,7 %

09:00 – Szwajcaria

KOF: 96 vs 96,1

09:00 – Turcja

Bilans handlu: -9,03 mld USD

09:30 – Polska

CPI (r/r): 2,9 % vs 3,0 %

CPI (m/m): 0,4 % vs 1,1 %

09:55 – Niemcy

Stopa bezrobocia: 6,3 % (zgodnie z oczekiwaniami)

10:00 – Niemcy

PKB (k/k): 0,2 % vs 0,3 %

PKB (r/r): 0,4 % vs 0,6 %

10:00 – Włochy

PKB (k/k): 0,1 % vs 0,3 %

PKB (r/r): 0,6 % vs 0,8 %

Bezrobocie: 5,3 %

Strefa euro (kluczowe dane)

11:00

CPI HICP (r/r): 2,9 % vs 2,6 %

Core HICP (r/r): 2,3 % vs 2,3 %

PKB (k/k): 0,2 % vs 0,2 %

PKB (r/r): 0,8 % vs 1,2 %

Bezrobocie: 6,2 %

14:15 – ECB

Stopa refinansowa: 2,15 % (bez zmian)

Stopa depozytowa: 2,00 % (bez zmian)

14:45 / 16:15

Konferencja prasowa ECB

Wystąpienie Christine Lagarde

Wielka Brytania (BoE)

13:00

Stopa procentowa: 3,75 % (bez zmian)

USA – kluczowe publikacje

14:30

Wydatki konsumentów: 0,9 % vs 0,5 %

PCE core (r/r): 3,2 % vs 3,0 %

PKB (annualizowany): 2,3 % vs 0,5 %

Deflator PKB: 3,8 % vs 3,7 %

PCE core (k/k): 4,1 % vs 2,7 %

Dochody: 0,3 %

Wnioski o bezrobocie: 214 tys.

ECI: 0,8 % vs 0,7 %

15:45

Chicago PMI: 53 vs 52,8

16:00

Leading Indicators: -0,1 %

16:30