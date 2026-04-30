Kalendarz Ekonomiczny: Festiwal banków centralnych w pełnym rozkwicie

Festiwal banków centralnych trwa w najlepsze. Ten tydzień praktycznie od samego początku zdominowany jest przez decyzje i komunikację największych instytucji monetarnych na świecie. Zaczęło się od Banku Japonii, później rynek przerobił FOMC i przekaz Fed, a dziś ciężar narracji przesuwa się na Europę, gdzie ECB oraz Bank Anglii domykają serię kluczowych wydarzeń. To wyjątkowy układ, w którym polityka pieniężna kilku głównych gospodarek nakłada się na siebie w bardzo krótkim czasie, wymuszając na rynkach ciągłe dostosowywanie oczekiwań.
W takim środowisku dane makro przestają być jedynie statystyką. Każdy odczyt inflacji, wzrostu czy rynku pracy działa jak element układanki, który może wzmacniać przekaz banków centralnych albo go podważać.
Dzisiejszy kalendarz jest pod tym względem wyjątkowo gęsty, szczególnie w Europie, gdzie mamy zarówno inflację, PKB, jak i dane z rynku pracy z wielu gospodarek jednocześnie, a wszystko to tuż obok decyzji ECB i Banku Anglii. W tle pozostają także dane ze Stanów Zjednoczonych, które wciąż wyznaczają globalny punkt odniesienia dla oczekiwań dotyczących stóp procentowych.
Kalendarz ekonomiczny na dzisiaj:
07:30 – Francja
-
PKB s.a. (k/k, I kw.): 0,0 % vs 0,2 % / 0,2 %
-
Wydatki konsumentów (m/m): 0,7 % vs 0,6 % / -1,4 %
08:00 – Niemcy
-
Sprzedaż detaliczna (m/m): -0,5 % / -0,6 %
-
Sprzedaż detaliczna (r/r): 0,4 % / 0,7 %
-
Ceny importu (m/m): 2,5 % / 0,3 %
-
Ceny importu (r/r): -2,3 %
08:30 – Węgry
-
PKB s.a. (k/k): 0,2 %
-
PKB n.s.a. (r/r): 1,0 % vs 0,8 %
-
PKB s.a. (r/r): 0,6 %
-
Bilans handlu: 665 mln EUR
08:45 – Francja
-
CPI (r/r): 2,0 % vs 1,7 %
-
HICP (r/r): 2,2 % vs 2,0 %
-
CPI (m/m): 0,9 % vs 1,0 %
-
PPI (r/r): -2,4 %
09:00 – Czechy
-
PKB s.a. (k/k): 0,5 % vs 0,7 %
-
PKB s.a. (r/r): 2,5 % vs 2,7 %
09:00 – Hiszpania
-
PKB (k/k): 0,5 % vs 0,8 %
-
PKB (r/r): 2,7 % vs 2,7 %
09:00 – Szwajcaria
-
KOF: 96 vs 96,1
09:00 – Turcja
-
Bilans handlu: -9,03 mld USD
09:30 – Polska
-
CPI (r/r): 2,9 % vs 3,0 %
CPI (m/m): 0,4 % vs 1,1 %
09:55 – Niemcy
-
Stopa bezrobocia: 6,3 % (zgodnie z oczekiwaniami)
10:00 – Niemcy
-
PKB (k/k): 0,2 % vs 0,3 %
-
PKB (r/r): 0,4 % vs 0,6 %
10:00 – Włochy
-
PKB (k/k): 0,1 % vs 0,3 %
-
PKB (r/r): 0,6 % vs 0,8 %
-
Bezrobocie: 5,3 %
Strefa euro (kluczowe dane)
11:00
-
CPI HICP (r/r): 2,9 % vs 2,6 %
-
Core HICP (r/r): 2,3 % vs 2,3 %
-
PKB (k/k): 0,2 % vs 0,2 %
-
PKB (r/r): 0,8 % vs 1,2 %
-
Bezrobocie: 6,2 %
14:15 – ECB
-
Stopa refinansowa: 2,15 % (bez zmian)
-
Stopa depozytowa: 2,00 % (bez zmian)
14:45 / 16:15
-
Konferencja prasowa ECB
-
Wystąpienie Christine Lagarde
Wielka Brytania (BoE)
13:00
-
Stopa procentowa: 3,75 % (bez zmian)
USA – kluczowe publikacje
14:30
-
Wydatki konsumentów: 0,9 % vs 0,5 %
-
PCE core (r/r): 3,2 % vs 3,0 %
-
PKB (annualizowany): 2,3 % vs 0,5 %
-
Deflator PKB: 3,8 % vs 3,7 %
-
PCE core (k/k): 4,1 % vs 2,7 %
-
Dochody: 0,3 %
-
Wnioski o bezrobocie: 214 tys.
-
ECI: 0,8 % vs 0,7 %
15:45
-
Chicago PMI: 53 vs 52,8
16:00
-
Leading Indicators: -0,1 %
16:30
-
Zmiana zapasów gazu: 83 mld vs 103 mld
PILNE: Inflacja w Polsce odbija zgodnie z oczekiwaniami. Kiedy czeka nas inflacja 5%?
Konferencja Fed: Powell pozostaje w Fed w roli gubernatora
🔴PILNE: Stopy procentowe bez zmian, ale z jastrzębim twistem. EURUSD poniżęj 1.17
PILNE: Bank Kanady utrzymuje stopy bez zmian🇨🇦 📌 USDCAD kontynuuje wzrosty📈
