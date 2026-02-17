Kalendarz ekonomiczny: Indeks ZEW, inflacja w Kanadzie, wypowiedzi Fed (17.02.2026)

Wtorkowy kalendarz nie jest gęsty, jednak nie brakuje w nim istotnych publikacji makroekonomicznych. Po publikacji danych z brytyjskiego rynku pracy i inflacji w Niemczech inwestorów czekają jeszcze trzy istotne raporty. W Niemczech opublikowany zostanie indeks sentymentu inwestorów wg ZEW, który pomimo alarmujących z przemysłu znajduje się w trendzie wzrostowym i sugeruje możliwy powrót aktywności inwestycyjnej w kraju. Po drugiej stronie Atlantyku zaplanowany jest przede wszystkim raport CPI w Kanadzie. W USA czeka nas z kolei regionalny PMI dla przemysłu w stanie Nowy Jork oraz wypowiedzi członków Fed (Barr z FOMC i Dally z Fed San Francisco). Wyniki finansowe opublikują dzisiaj m.in.: Carrefour, Palo Alto Networks, Medtronic. Filtrowane po: Polska, USA, UK, Niemcy, Francja, Strefa Euro, Australia, Nowa Zelandia, Kanda, średni i duży wpływ. Źródło: xStation5

