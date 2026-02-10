Kalendarz ekonomiczny: Indeksy i EURUSD czekają na sprzedaż detaliczną z USA

Kalendarz ekonomiczny na dzisiejszą sesję jest dość napięty i zorientowany na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, gdzie pierwsze skrzypce grać będzie styczniowy odczyt sprzedaży detalicznej. Kalendarz wyników jest relatywnie lekki - z dużych spółek raporty za IV kw. przedstawią dziś Coca-Cola i Ford.
Kalendarz makro
8:00, USA - inflacja CPI z Norwegii: 3,4% vs 3% prognoz i 3,2% poprzednio
12:00, USA - indeks nastrojów małych i średnich firm z USA (NFIB), oczekiwane 99,8 vs 99,5 poprzednio
14:15, USA - raport ADP (7,75 tys. poprzednio)
14:30, USA - sprzedaż detaliczna za styczeń: 0,4% prognoz vs 0,6% poprzednio
- Sprzedaż bazowa: 0,4% prognoz i 0,5% poprzednio
Import: 0,1% prognoz vs 0,4% poprzednio
Eksport: 0,8% prognoz vs 0,8% poprzednio
Ceny eksportu: 0,1% vs 0,5% poprzednio
14:55, USA - indeks sprzedaży w sklepach wielkopowierzchnioweych wg. Redbook - 6,7% r/r poprzednio
16:00, USA - zapasy biznesowe, 0,2% prognoz vs 0,3% poprzednio
17:00, USA, szacunki podaży i popytu wg. USDA (WASDE)
22:30, USA, zmiany zapasów ropy wg. API (oczekiwany spadek o -11,1 mln baryłek ropy i -415 tys. baryłek benzyny)
Komentarze członków Fed
18:00 - Fed, Hammack
19:00 - Fed, Logan
Wyniki spółek
Coca-Cola (przed sesją), Ford (po sesji)
EURUSD (interwał H1)
EURUSD notowane jest powyżej 38,2 zniesienia Fibonacciego, a wkaźniki wychłodziły się w wyniku ostatniej konsolidacji.
Źródło: xStation5
