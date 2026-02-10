czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
09:43 · 10 lutego 2026

Kalendarz ekonomiczny: Indeksy i EURUSD czekają na sprzedaż detaliczną z USA

Kalendarz ekonomiczny na dzisiejszą sesję jest dość napięty i zorientowany na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, gdzie pierwsze skrzypce grać będzie styczniowy odczyt sprzedaży detalicznej. Kalendarz wyników jest relatywnie lekki - z dużych spółek raporty za IV kw. przedstawią dziś Coca-Cola i Ford.

Kalendarz makro

8:00, USA - inflacja CPI z Norwegii: 3,4% vs 3% prognoz i 3,2% poprzednio

12:00, USA - indeks nastrojów małych i średnich firm z USA (NFIB), oczekiwane 99,8 vs 99,5 poprzednio

14:15, USA - raport ADP (7,75 tys. poprzednio)

14:30, USA - sprzedaż detaliczna za styczeń: 0,4% prognoz vs 0,6% poprzednio

  • Sprzedaż bazowa: 0,4% prognoz i 0,5% poprzednio

Import: 0,1% prognoz vs 0,4% poprzednio

Eksport: 0,8% prognoz vs 0,8% poprzednio

Ceny eksportu: 0,1% vs 0,5% poprzednio

14:55, USA - indeks sprzedaży w sklepach wielkopowierzchnioweych wg. Redbook - 6,7% r/r poprzednio

16:00, USA - zapasy biznesowe, 0,2% prognoz vs 0,3% poprzednio

17:00, USA, szacunki podaży i popytu wg. USDA (WASDE)

22:30, USA, zmiany zapasów ropy wg. API (oczekiwany spadek o -11,1 mln baryłek ropy i -415 tys. baryłek benzyny)

Komentarze członków Fed

18:00 - Fed, Hammack

19:00 - Fed, Logan

Wyniki spółek

Coca-Cola (przed sesją), Ford (po sesji)

EURUSD (interwał H1)

EURUSD notowane jest powyżej 38,2 zniesienia Fibonacciego, a wkaźniki wychłodziły się w wyniku ostatniej konsolidacji.

 

Źródło: xStation5

12 lutego 2026, 20:00

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

