PILNE: Dane PCE i PKB z USA poniżej prognoz 🗽US100 reaguje

Pilne: roczny wskaźnik cen PCE w USA wyniósł 2,8% (prognoza 2,9%, poprzednio 2,9%; 0,3% m/m zgodnie z prognozą)
-
Bbazowy indeks cen PCE r/r: 3,1% (prognoza: 3,1%, poprzednio: 3,0%)
-
Bazowy indeks cen PCE m/m: 0,4% (prognoza: 0,4%, poprzednio: 0,4%)
-
PKB k/k (II szacunek): 0,7% (prognoza: 1,4%, poprzednio: 1,4%)
-
Zamówienia na dobra trwałe: 0,0% (prognoza: 1,1%, poprzednio: -1,4%)
-
Wydatki konsumenckie m/m: 0,4% (prognoza: 0,3%, poprzednio: 0,4%)
-
Deflator PKB: 3,8% (prognoza: 3,6%)
-
Dochody osobiste m/m: 0,4% (prognoza: 0,5%, poprzednio: 0,3%)
-
Realna konsumpcja osobista m/m: 0,1% (prognoza: 0,0%, poprzednio: 0,1%)
-
Bazowe zamówienia na dobra trwałe (bez środków transportu): 0,4% (prognoza: 0,5%, poprzednio: 1,0%)
W pierwszej reakcji na dane z USA kontrakt na US100 wzrósł, ale już kilka minut później oddał początkowe wzrosty. Poztywnie zaskoczyły wydatki i konsumpcja, ale dane PKB wyraźnie rozczarowały. Niższy od oczekiwanego odczyt PCE r/r może sugerować, że gospodarka zaczyna bardzo powoli się ochładzać.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.