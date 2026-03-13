Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
13:32 · 13 marca 2026

PILNE: Dane PCE i PKB z USA poniżej prognoz 🗽US100 reaguje

Pilne: roczny wskaźnik cen PCE w USA wyniósł 2,8% (prognoza 2,9%, poprzednio 2,9%; 0,3% m/m zgodnie z prognozą)

  • Bbazowy indeks cen PCE r/r: 3,1% (prognoza: 3,1%, poprzednio: 3,0%)

  • Bazowy indeks cen PCE m/m: 0,4% (prognoza: 0,4%, poprzednio: 0,4%)

  • PKB k/k (II szacunek): 0,7% (prognoza: 1,4%, poprzednio: 1,4%)

  • Zamówienia na dobra trwałe: 0,0% (prognoza: 1,1%, poprzednio: -1,4%)

  • Wydatki konsumenckie m/m: 0,4% (prognoza: 0,3%, poprzednio: 0,4%)

  • Deflator PKB: 3,8% (prognoza: 3,6%)

  • Dochody osobiste m/m: 0,4% (prognoza: 0,5%, poprzednio: 0,3%)

  • Realna konsumpcja osobista m/m: 0,1% (prognoza: 0,0%, poprzednio: 0,1%)

  • Bazowe zamówienia na dobra trwałe (bez środków transportu): 0,4% (prognoza: 0,5%, poprzednio: 1,0%)

W pierwszej reakcji na dane z USA kontrakt na US100 wzrósł, ale już kilka minut później oddał początkowe wzrosty. Poztywnie zaskoczyły wydatki i konsumpcja, ale dane PKB wyraźnie rozczarowały. Niższy od oczekiwanego odczyt PCE r/r może sugerować, że gospodarka zaczyna bardzo powoli się ochładzać.

