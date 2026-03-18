Kalendarz ekonomiczny: Indeksy na Wall Street zyskują w dniu decyzji Fed

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny niemal w całości skoncentruje się na decyzji amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Bankierzy niemal na pewno utrzymają stopy procentowe bez zmian na poziomie 3,75%, ale poznamy też prognozy i przede wszystkim - słuchać będziemy Jerome'a Powella. Na 10 godzin przed decyzją Fed giełdowe indeksy rosną.
Kalendarz ekonomiczny
11:00, Inflacja HICP r/r w strefie euro (finalna): Prognoza: 1,9% Poprzednio: 1,9%; HICP m/m: prognoza: 0,7% Poprzednio: -0,6%
Inflacja bazowa HICP r/r w strefie euro (finalna): Prognoza: 2,4% Poprzednio: 2,4%
13:30, Inflacja producencka PPI r/r (USA): Prognoza: 3% Poprzednio: 2,9%
Inflacja producencka PPI m/m (USA): Prognoza: 0,3% Poprzednio: 0,5%
Bazowa inflacja producencka PPI r/r (USA): Prognoza: 3,7% Poprzednio: 3,6%
Bazowa inflacja producencka PPI m/m (USA): Prognoza: 0,3% Poprzednio: 0,8%
14:45, Decyzja Banku Kanady ws. stóp procentowych: Prognoza: 2,25% Poprzednio: 2,25% (konferencja prasowa Macklema o 15:30)
15:00, Zamówienia w przemyśle m/m (USA): Prognoza: 0,1% Poprzednio: -0,7%
15:00, Zamówienia na dobra trwałe (rewizja, USA): Prognoza: 0,0% Poprzednio: 0,0%
15:30 – Zapasy ropy naftowej EIA (USA): Prognoza: -1,5 mln Poprzednio: 3,824 mln
15:30 – Zapasy benzyny EIA (USA): Prognoza: -2,0 mln Poprzednio: -3,654 mln
15:30 – Zapasy destylatów EIA (USA): Prognoza: -1,5 mln Poprzednio: -1,349 mln
15:30 – Zapasy ropy w Cushing EIA (USA): Poprzednio: 0,117 mln
19:00 – Decyzja Fed ws. stóp procentowych (USA): Prognoza: 3,75% Poprzednio: 3,75% (Komunikat FOMC + projekcje)
Mediana prognoz stóp Fed (obecny poziom): Prognoza: 3,375% | Poprzednio: 3,625%
Mediana prognoz stóp Fed (następny rok): Prognoza: 3,125% | Poprzednio: 3,375%
Mediana prognoz stóp Fed (kolejne 2 lata): Prognoza: 3,125% | Poprzednio: 3,125%
Mediana prognoz stóp Fed (długoterminowa): Prognoza: 3,125% | Poprzednio: 3,0%
19:30 – Konferencja FOMC (Jerome Powell)
Źródło: xStation5
