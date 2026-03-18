Poranna odprawa (18.03.2026): Spadek cen ropy wspiera Wall Street 📈 US100 rośnie 0,7%

- Globalne rynki akcji kontynuują odbicie trzecią sesję z rzędu przed dzisiejszą decyzją Rezerwy Federalnej (19:00, o godz. 19:30 przemówi Jerome Powell). Kontrakty terminowe na indeksy w USA i Europie również zyskały około 0,5%, co wskazuje na możliwość dalszych wzrostów po otwarciu tych rynków.
- Rynek nie oczekuje zmiany stóp w USA i prognozuje stopy na poziomie 3,75%, przy jednocześnie szacowanej niższej, niż poprzednio medianie stóp w krótkim terminie i nieco wyższej w długim terminie.
- Rynki akcji wydają się na razie niemal pomijać bieżące napięcia geopolityczne, mimo że konflikt z udziałem Iranu nadal podsyca obawy dotyczące cen energii i inflacji. Ceny ropy spadły, podczas gdy giełdy akcji szeroko rosły, co sugeruje, że uczestnicy rynku przyjmują bardziej optymistyczne nastawienie w krótkim terminie.
- Indeks MSCI All Country World Index, szeroko wykorzystywany miernik globalnych rynków akcji, wzrósł o 0,4%, notując najdłuższą serię wzrostów od niemal miesiąca.
- Najlepiej radziły sobie rynki azjatyckie, rosnąc o około 2%, wspierane przez silne wzrosty spółek technologicznych, takich jak Samsung, które inwestorzy postrzegają jako relatywnie odporne na napięcia na Bliskim Wschodzie.
- Ogólny sentyment wskazuje na umiarkowany optymizm, a nie pełne przekonanie co do wzrostów; inwestorzy analizują poprawiającą się dynamikę rynków z nierozwiązaną sytuacją geopolityczną.
- Jednocześnie działania militarne w regionie są kontynuowane. USA i Izrael prowadzą dalsze ataki, nie wskazując wyraźnie, kiedy operacja może się zakończyć. Izrael poinformował wczoraj o zabiciu szefa bezpieczeństwa Iranu, Alego Larijaniego, w nocnej operacji, co dodatkowo zaostrza i tak napiętą sytuację.
- Donald Trump zapowiedział także zaostrzenie działań, deklarując rozszerzenie ataków na wyspę Kharg - główny ośrodek eksportu ropy w Iranie - podczas gdy państwa Zatoki Perskiej nadal mierzą się z atakami dronów ze strony Iranu.
- Na rynku walutowym indeks dolara amerykańskiego spadł o 0,1%, a inwestorzy wstrzymują się z decyzją co do dalszego, wzrostowego trendu waluty przed komunikatem Fed.
- Amerykańskie obligacje skarbowe zyskały na wartości - rentowność 10-letnich papierów spadła o 2 punkty bazowe do poziomu 4,18%, co odzwierciedla silny popyt na bezpieczniejsze aktywa
- Metale szlachetne lekko traciły, a cena złota rośnie niewiele ponad 0,1%. Warto jednak zauważyć, że poziom „poniżej 5000 USD za uncję” wydaje się niezgodny z typowymi notowaniami złota w okrese geopolitycznych zawirowań i stagflacyjnych ryzyk, które obserwujemy.
Wykres US100 (interwał D1)
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.