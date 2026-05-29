Kalendarz ekonomiczny: Inflacja CPI z Niemiec w centrum uwagi makro. Co dalej z DE40? (29.05.2026)

Dziś uwaga rynku koncentruje się przede wszystkim na danych z Niemiec, które mogą mieć znaczenie dla oczekiwań wobec najbliższej decyzji EBC. Rynek wycenia obecnie podwyżkę stóp procentowych o 25 pb z prawdopodobieństwem bliskim 85%, dlatego każdy sygnał uporczywej inflacji może wzmacniać ten scenariusz. Przed południem poznamy dane z niemieckiego rynku pracy, gdzie stopa bezrobocia ma utrzymać się na poziomie 6,4%, a liczba bezrobotnych ma wzrosnąć o 10 tys. Kluczowe będą jednak popołudniowe dane inflacyjne z Niemiec, gdzie CPI ma spaść do 2,8% r/r z 2,9%, a HICP ma pozostać na poziomie 2,9% r/r. Jeżeli odczyty okażą się wyższe od prognoz, mogą zwiększyć presję na EBC, aby kontynuował zacieśnianie polityki pieniężnej mimo oznak słabszej aktywności gospodarczej w strefie euro. Jastrzębia perspektywa polityki EBC teoretycznie mogłaby wywrzeć pewną presję na kontrakt na niemiecki indeks giełdowy DAX.

Niemiecki indeks DE40 pozostaje w silnym trendzie wzrostowym , a po marcowo-kwietniowej korekcie niemal całkowicie odrobił straty i ponownie testuje historyczne maksima. Obecnie kurs znajduje się w pobliżu 25 200 pkt , czyli tuż pod strefą oporu wyznaczoną przez ostatnie szczyty.

Trend i średnie kroczące

Cena pozostaje powyżej zarówno EMA 50 (24 620 pkt) , jak i EMA 200 (24 215 pkt) .

, jak i . EMA 50 znajduje się wyraźnie ponad EMA 200, utrzymując klasyczny układ wzrostowy.

Ostatnie tygodnie przyniosły serię wyższych dołków i wyższych szczytów, co potwierdza dominację kupujących.

Z technicznego punktu widzenia długoterminowy trend pozostaje jednoznacznie wzrostowy.

Kluczowa strefa oporu

Najważniejszym poziomem pozostaje obecnie obszar:

25 200 – 25 350 pkt

To okolice tegorocznych i historycznych maksimów, które rynek testował już kilkukrotnie w maju.

Skuteczne wybicie powyżej tej strefy mogłoby otworzyć drogę do kolejnej fali wzrostowej, ponieważ nad rynkiem praktycznie nie ma już historycznych oporów technicznych.

MACD

MACD znajduje się powyżej poziomu równowagi, a histogram ponownie rośnie.

Oznacza to:

odbudowę momentum wzrostowego,

przewagę kupujących,

możliwość kontynuacji ruchu w kierunku nowych rekordów.

Wskaźnik nie generuje obecnie sygnałów ostrzegających przed większą korektą.

RSI

RSI znajduje się w pobliżu 60 pkt.

To poziom:

daleki od strefy wykupienia,

wskazujący na przewagę popytu,

pozostawiający przestrzeń do dalszych wzrostów bez konieczności głębszego schłodzenia rynku.

Kluczowe poziomy techniczne

Opory:

25 250–25 350 pkt (historyczne maksima)

25 500 pkt (psychologiczny cel po wybiciu)

26 000 pkt (rozszerzony cel wynikający z kontynuacji trendu)

Wsparcia:

24 900–25 000 pkt

24 600 pkt (EMA 50)

24 200 pkt (EMA 200)

23 700 pkt (lokalne minima z kwietnia)

Scenariusz wzrostowy

Jeżeli indeks utrzyma się powyżej 25 tys. pkt i wybije ostatnie szczyty w okolicy 25 300 pkt, rynek może wejść w fazę odkrywania nowych poziomów cenowych. W takim układzie celem kupujących mogłyby stać się okolice 25 500–26 000 pkt.

Scenariusz korekty

Nieudana próba wybicia nowych maksimów mogłaby wywołać realizację zysków. Pierwszym celem podaży byłaby strefa 24 900 - 25 000 pkt, a głębsza korekta mogłaby sprowadzić indeks do EMA 50 w rejonie 24 600 pkt. Dopiero zejście poniżej tego poziomu byłoby pierwszym poważniejszym sygnałem osłabienia trendu wzrostowego.

Wnioski

DE40 pozostaje jednym z najsilniejszych indeksów giełdowych na świecie pod względem technicznym. Kurs utrzymuje się powyżej kluczowych średnich, MACD ponownie wspiera stronę popytową, a RSI nie sygnalizuje jeszcze wykupienia rynku. Dopóki indeks pozostaje ponad 24 600 pkt, bazowym scenariuszem pozostaje kontynuacja trendu wzrostowego i kolejna próba ustanowienia nowych historycznych rekordów.

Źródło: xStation5