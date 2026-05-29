Kalendarz ekonomiczny: Inflacja CPI z Niemiec w centrum uwagi makro. Co dalej z DE40? (29.05.2026)

Dziś uwaga rynku koncentruje się przede wszystkim na danych z Niemiec, które mogą mieć znaczenie dla oczekiwań wobec najbliższej decyzji EBC. Rynek wycenia obecnie podwyżkę stóp procentowych o 25 pb z prawdopodobieństwem bliskim 85%, dlatego każdy sygnał uporczywej inflacji może wzmacniać ten scenariusz. Przed południem poznamy dane z niemieckiego rynku pracy, gdzie stopa bezrobocia ma utrzymać się na poziomie 6,4%, a liczba bezrobotnych ma wzrosnąć o 10 tys. Kluczowe będą jednak popołudniowe dane inflacyjne z Niemiec, gdzie CPI ma spaść do 2,8% r/r z 2,9%, a HICP ma pozostać na poziomie 2,9% r/r. Jeżeli odczyty okażą się wyższe od prognoz, mogą zwiększyć presję na EBC, aby kontynuował zacieśnianie polityki pieniężnej mimo oznak słabszej aktywności gospodarczej w strefie euro. Jastrzębia perspektywa polityki EBC teoretycznie mogłaby wywrzeć pewną presję na kontrakt na niemiecki indeks giełdowy DAX.
Kalendarz makroekonomiczny
- 09:00, Szwajcaria – Wskaźnik KOF: oczekiwane 98 pkt, poprzednio 97,9 pkt.
- 09:00, Hiszpania – CPI r/r, wstępny odczyt: poprzednio 3,2%.
- 09:00, Hiszpania – CPI m/m, wstępny odczyt: oczekiwane 0,2%, poprzednio 0,4%.
- 09:55, Niemcy – Stopa bezrobocia: oczekiwane 6,4%, poprzednio 6,4%.
- 09:55, Niemcy – Zmiana liczby bezrobotnych (wyrównana sezonowo): oczekiwane +10 tys., poprzednio +20 tys..
- 09:55, Niemcy – Łączna liczba bezrobotnych (wyrównana sezonowo): poprzednio 3,006 mln.
- 10:00, Włochy – Stopa bezrobocia: oczekiwane 5,3%, poprzednio 5,2%.
- 10:00, Niemcy (Saksonia) – CPI r/r: brak prognozy, poprzednio 2,9%.
- 10:00, Niemcy (Saksonia) – CPI m/m: brak prognozy, poprzednio 0,6%.
- 10:00, Niemcy (Nadrenia Północna-Westfalia) – CPI r/r: brak prognozy, poprzednio 2,7%.
- 10:00, Niemcy (Nadrenia Północna-Westfalia) – CPI m/m: brak prognozy, poprzednio 0,4%.
- 10:00, Niemcy (Bawaria) – CPI r/r: brak prognozy, poprzednio 2,9%.
- 10:00, Niemcy (Bawaria) – CPI m/m: brak prognozy, poprzednio 0,5%.
- 11:00, Włochy – HICP r/r (wstępny): oczekiwane 3,3%, poprzednio 2,8%.
- 11:00, Włochy – HICP m/m (wstępny): oczekiwane 0,3%, poprzednio 1,6%.
- 11:00, Włochy – CPI r/r (wstępny): oczekiwane 3,1%, poprzednio 2,7%.
- 11:00, Włochy – CPI m/m (wstępny): oczekiwane 0,1%, poprzednio 1,1%.
- 12:00, Włochy – PKB k/k (ostateczny): oczekiwane 0,2%, poprzednio 0,2%.
- 12:00, Włochy – PKB r/r (ostateczny): oczekiwane 0,7%, poprzednio 0,7%.
- 14:00, Niemcy – CPI r/r (wstępny): oczekiwane 2,8%, poprzednio 2,9%.
- 14:00, Niemcy – HICP r/r (wstępny): oczekiwane 2,9%, poprzednio 2,9%.
- 14:00, Niemcy – HICP m/m (wstępny): oczekiwane 0,0%, poprzednio 0,5%.
- 14:00, Niemcy – CPI m/m (wstępny): oczekiwane 0,1%, poprzednio 0,6%.
- 14:30, Kanada – PKB k/k (annualizowany): oczekiwane 1,5%, poprzednio -0,6%.
- 14:30, Kanada – PKB m/m: oczekiwane 0,0%, poprzednio 0,2%.
- 14:30, USA – Zapasy hurtowe (wstępne) m/m: oczekiwane 0,8%, poprzednio 1,3%.
- 14:30, USA – Zapasy detaliczne bez aut (wstępne): brak prognozy, poprzednio 0,4%.
- 14:30, Kanada – PKB k/k: brak prognozy, poprzednio -0,2%.
- 14:30, USA – Wstępne saldo handlu towarowego: oczekiwane -87 mld USD, poprzednio -87,45 mld USD.
- 15:45, USA – Chicago PMI: oczekiwane 50,3 pkt, poprzednio 49,2 pkt.
Wystąpienia bankierów centralnych
- 10:20, Wielka Brytania – Wystąpienie prezesa BoE Andrew Baileya.
- 12:50, USA – Wystąpienie członka Fed Adriany Kugler (bez prawa głosu).
- 13:15, Strefa euro – Wystąpienie członka EBC Olli Rehna.
- 10:30, Strefa euro – Wystąpienie członka EBC Fabio Panetty.
- 15:35, Strefa euro – Wystąpienie członka EBC Madisa Müllera.
- 15:10, USA – Wystąpienie członka Fed Michael Bowman
- 15:15, USA – Wystąpienie członka Fed Patricka Harkera
- 18:40, USA – Wystąpienie członka Fed Johna Williamsa
Analiza techniczna DE40 (interwał D1)
Niemiecki indeks DE40 pozostaje w silnym trendzie wzrostowym, a po marcowo-kwietniowej korekcie niemal całkowicie odrobił straty i ponownie testuje historyczne maksima. Obecnie kurs znajduje się w pobliżu 25 200 pkt, czyli tuż pod strefą oporu wyznaczoną przez ostatnie szczyty.
Trend i średnie kroczące
- Cena pozostaje powyżej zarówno EMA 50 (24 620 pkt), jak i EMA 200 (24 215 pkt).
- EMA 50 znajduje się wyraźnie ponad EMA 200, utrzymując klasyczny układ wzrostowy.
- Ostatnie tygodnie przyniosły serię wyższych dołków i wyższych szczytów, co potwierdza dominację kupujących.
Z technicznego punktu widzenia długoterminowy trend pozostaje jednoznacznie wzrostowy.
Kluczowa strefa oporu
Najważniejszym poziomem pozostaje obecnie obszar:
- 25 200 – 25 350 pkt
To okolice tegorocznych i historycznych maksimów, które rynek testował już kilkukrotnie w maju.
Skuteczne wybicie powyżej tej strefy mogłoby otworzyć drogę do kolejnej fali wzrostowej, ponieważ nad rynkiem praktycznie nie ma już historycznych oporów technicznych.
MACD
MACD znajduje się powyżej poziomu równowagi, a histogram ponownie rośnie.
Oznacza to:
- odbudowę momentum wzrostowego,
- przewagę kupujących,
- możliwość kontynuacji ruchu w kierunku nowych rekordów.
Wskaźnik nie generuje obecnie sygnałów ostrzegających przed większą korektą.
RSI
RSI znajduje się w pobliżu 60 pkt.
To poziom:
- daleki od strefy wykupienia,
- wskazujący na przewagę popytu,
- pozostawiający przestrzeń do dalszych wzrostów bez konieczności głębszego schłodzenia rynku.
Kluczowe poziomy techniczne
Opory:
- 25 250–25 350 pkt (historyczne maksima)
- 25 500 pkt (psychologiczny cel po wybiciu)
- 26 000 pkt (rozszerzony cel wynikający z kontynuacji trendu)
Wsparcia:
- 24 900–25 000 pkt
- 24 600 pkt (EMA 50)
- 24 200 pkt (EMA 200)
- 23 700 pkt (lokalne minima z kwietnia)
Scenariusz wzrostowy
Jeżeli indeks utrzyma się powyżej 25 tys. pkt i wybije ostatnie szczyty w okolicy 25 300 pkt, rynek może wejść w fazę odkrywania nowych poziomów cenowych. W takim układzie celem kupujących mogłyby stać się okolice 25 500–26 000 pkt.
Scenariusz korekty
Nieudana próba wybicia nowych maksimów mogłaby wywołać realizację zysków. Pierwszym celem podaży byłaby strefa 24 900 - 25 000 pkt, a głębsza korekta mogłaby sprowadzić indeks do EMA 50 w rejonie 24 600 pkt. Dopiero zejście poniżej tego poziomu byłoby pierwszym poważniejszym sygnałem osłabienia trendu wzrostowego.
Wnioski
DE40 pozostaje jednym z najsilniejszych indeksów giełdowych na świecie pod względem technicznym. Kurs utrzymuje się powyżej kluczowych średnich, MACD ponownie wspiera stronę popytową, a RSI nie sygnalizuje jeszcze wykupienia rynku. Dopóki indeks pozostaje ponad 24 600 pkt, bazowym scenariuszem pozostaje kontynuacja trendu wzrostowego i kolejna próba ustanowienia nowych historycznych rekordów.
Źródło: xStation5
Wykres dnia: EURUSD czeka na możliwy "jastrzębi ruch" Europejskiego Banku Centralnego (29.05.2026)
Bliżej Rynków - Poranne Webinarium (29.05.2026)
Poranna odprawa ⚡Spadki na ropie - wzrosty na giełdach i euforia na Dell (29.05.2026)
Podsumowanie dnia: Koniec wojny coraz bliżej? (28.05.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.