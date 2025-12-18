Kalendarz ekonomiczny: inflacja CPI z USA, decyzje banku centralnego Anglii oraz Europy 📌

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest wyjątkowo intensywny. W pierwszej części dnia uwaga rynków skupi się na decyzjach w sprawie stóp procentowych Banku Anglii (BOE) oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Następnie uwaga przeniesie się za ocean, gdzie poznamy raport o inflacji CPI z USA za listopad.
Szczegółowy kalendarz dnia:
13:00, Wielka Brytania – decyzja BOE w sprawie stóp procentowych za grudzień:
- prognoza: 3,75%; poprzednio: 4,00%;
- głosy MPC za „bez zmian”: prognoza 4; poprzednio 5;
- głosy MPC za podwyżką: prognoza 0; poprzednio 0;
- głosy MPC za obniżką: prognoza 5; poprzednio 4;
13:30, Wielka Brytania – wystąpienie prezesa BOE Baileya
14:15, Strefa euro – decyzja EBC w sprawie stóp procentowych za grudzień:
-
prognoza: 2,15%; poprzednio: 2,15%;
14:15, Strefa euro – komunikat po posiedzeniu EBC
14:30, Stany Zjednoczone – dane o inflacji za listopad:
- CPI (r/r): prognoza 3,1%; poprzednio 3,0%;
- CPI (m/m): prognoza 0,3%; poprzednio 0,3%;
- CPI bazowy (m/m): prognoza 0,3%; poprzednio 0,2%;
- CPI bazowy (r/r): prognoza 3,0%; poprzednio 3,0%;
14:30, Stany Zjednoczone – dane z rynku pracy:
- Continuing Jobless Claims: prognoza 1 930 tys.; poprzednio 1 838 tys.;
- 4-tygodniowa średnia liczby wniosków o zasiłek: poprzednio 216,75 tys.;
- Initial Jobless Claims: prognoza 224 tys.; poprzednio 236 tys.
PILNE: Odczyt Uniwersytetu Michigan poniżej oczekiwań! 📉🔥
PILNE: Sprzedaż w Kanadzie poniżej oczekiwań! 🍁🚨
Kalendarz ekonomiczny: Sprzedaż detaliczna z Kanady; dane UoM z USA
PILNE: Mieszane dane o sprzedaży detalicznej z UK. GBPUSD wciąż bez kierunku
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.