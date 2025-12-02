czytaj więcej
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
09:35 · 2 grudnia 2025

Kalendarz ekonomiczny: Inflacja CPI ze strefy euro w centrum uwagi

EUR/USD
Forex
-
-

Dzisiejszy kalendarz makro jest bardzo lekki. W Stanach Zjednoczonych nie mamy zaplanowanych praktycznie żadnych, istotnych publikacji makro, przez co uwaga rynku skupi się niemal wyłącznie na publikacji wstępnych danych CPI za listopad, ze strefy euro. Rynek nie oczekuje niemal żadnej, istotnej zmiany w dynamice. Opublikowane wcześniej dane z UK wskazały na wyższy od prognoz wzrost cen domów m/m i r/r.

Kalendarz makro

11:00 - Strefa euro, Wstępny odczyt inflacji CPI: Oczekiwane 2,1% r/r vs 2,1% poprzednio (2,4% bazowa CPI vs 2,4% poprzednio)

  • Stopa bezrobocia: 6,3% vs 6,3% poprzednio

12:00 - Włochy, inflacja PPI: 1,1% r/r poprzednio (0,2% m/m poprzednio)

Przemówienia bankierów centralnych 

  • 14:00 - EBC Dolenc
  • 16:00 - Fed Bowman
  • 16:30 - BoE Dhingra
  • 23:00 - RBA Bullock

 

