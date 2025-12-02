Kalendarz ekonomiczny: Inflacja CPI ze strefy euro w centrum uwagi

Dzisiejszy kalendarz makro jest bardzo lekki. W Stanach Zjednoczonych nie mamy zaplanowanych praktycznie żadnych, istotnych publikacji makro, przez co uwaga rynku skupi się niemal wyłącznie na publikacji wstępnych danych CPI za listopad, ze strefy euro. Rynek nie oczekuje niemal żadnej, istotnej zmiany w dynamice. Opublikowane wcześniej dane z UK wskazały na wyższy od prognoz wzrost cen domów m/m i r/r.
Kalendarz makro
11:00 - Strefa euro, Wstępny odczyt inflacji CPI: Oczekiwane 2,1% r/r vs 2,1% poprzednio (2,4% bazowa CPI vs 2,4% poprzednio)
- Stopa bezrobocia: 6,3% vs 6,3% poprzednio
12:00 - Włochy, inflacja PPI: 1,1% r/r poprzednio (0,2% m/m poprzednio)
Przemówienia bankierów centralnych
- 14:00 - EBC Dolenc
- 16:00 - Fed Bowman
- 16:30 - BoE Dhingra
- 23:00 - RBA Bullock
Konferencja NBP - Czeka nas okres wait and see
PILNE: Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych w USA poniżej oczekiwań. EURUSD pod presją!
PILNE: Dane Challengera – mocny spadek zwolnień, a EURUSD bez reakcji
PILNE: Mieszany odczyt sprzedaży detalicznej EU. EURUSD bez reakcji
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.