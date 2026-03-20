Kalendarz Ekonomiczny: Inflacja w niemczech i kanadzie na świeczniku

Dziś rynki koncentrują się głównie na danych z Niemiec i Kanady. Inwestorzy będą przyglądać się inflacji producenckiej w Niemczech oraz kluczowym wskaźnikom gospodarczym w Kanadzie, w tym inflacji IPPI, sprzedaży detalicznej i indeksowi cen nowych domów. Wyniki tych publikacji mogą istotnie wpłynąć na nastroje rynkowe i oczekiwania dotyczące polityki monetarnej.
Dzisiaj w Kalendarzu:
08:00 – Niemcy
Inflacja PPI (m/m): aktualny odczyt -0,5%(prognoza 0,3%; poprzednio -0,6%)
Inflacja PPI (r/r): aktualny odczyt -3,3%(prognoza -2,7%; poprzednio -3%)
09:00 – Polska
Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (marzec): poprzednio 95,6
09:30 – Polska
Koniunktura gospodarcza (marzec)
10:00 – Strefa Euro
Saldo rachunku bieżącego n.s.a.: poprzednio 34,6 mld EUR
Saldo rachunku bieżącego s.a.: (prognoza 17,2 mld EUR; poprzednio 14,6 mld EUR)
10:00 – Włochy
Bilans handlu zagranicznego (styczeń): prognoza 5,6 mld EUR; poprzednio: 6,04 mld EUR)
11:00 – Strefa Euro
Bilans handlu zagranicznego n.s.a.: poprzednio: 12,6 mld EUR
Bilans handlu zagranicznego s.a.: prognoza: 12,6 mld EUR; poprzednio 11,6 mld EUR)
12:00 – Wielka Brytania
Wskaźnik zamówień wg CBI (marzec): prognoza:-29; poprzednio -28
13:30 – Kanada
Inflacja IPPI (m/m): prognoza 0,6 %; poprzednio 2,7 %
Inflacja IPPI (r/r): poprzednio 5,4 %
Sprzedaż detaliczna (m/m): prognoza 1,4 %; poprzednio -0,4 %
Sprzedaż bez samochodów (m/m): prognoza 1,2 %; poprzednio 0,1 %)
Indeks cen nowych domów (m/m, luty): prognoza -0,3 %; poprzednio -0,4 %)
18:00 – USA
Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (tydzień): poprzednio 412
18:30 – Niemcy
Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku, Joachim Nagel
