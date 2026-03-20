Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
08:07 · 20 marca 2026

Kalendarz Ekonomiczny: Inflacja w niemczech i kanadzie na świeczniku

Mikołaj Sobierajski
·

Stock Analyst

Dziś rynki koncentrują się głównie na danych z Niemiec i Kanady. Inwestorzy będą przyglądać się inflacji producenckiej w Niemczech oraz kluczowym wskaźnikom gospodarczym w Kanadzie, w tym inflacji IPPI, sprzedaży detalicznej i indeksowi cen nowych domów. Wyniki tych publikacji mogą istotnie wpłynąć na nastroje rynkowe i oczekiwania dotyczące polityki monetarnej.

Dzisiaj w Kalendarzu:

08:00 – Niemcy

Inflacja PPI (m/m): aktualny odczyt -0,5%(prognoza 0,3%; poprzednio -0,6%)

Inflacja PPI (r/r): aktualny odczyt -3,3%(prognoza -2,7%; poprzednio -3%)

09:00 – Polska

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (marzec): poprzednio 95,6

09:30 – Polska

Koniunktura gospodarcza (marzec)

10:00 – Strefa Euro

Saldo rachunku bieżącego n.s.a.: poprzednio 34,6 mld EUR

Saldo rachunku bieżącego s.a.: (prognoza 17,2 mld EUR; poprzednio 14,6 mld EUR)

10:00 – Włochy

Bilans handlu zagranicznego (styczeń): prognoza 5,6 mld EUR; poprzednio: 6,04 mld EUR)

11:00 – Strefa Euro

Bilans handlu zagranicznego n.s.a.: poprzednio: 12,6 mld EUR

Bilans handlu zagranicznego s.a.: prognoza: 12,6 mld EUR; poprzednio 11,6 mld EUR)

12:00 – Wielka Brytania
Wskaźnik zamówień wg CBI (marzec): prognoza:-29; poprzednio -28

13:30 – Kanada

Inflacja IPPI (m/m): prognoza 0,6 %; poprzednio 2,7 %

Inflacja IPPI (r/r): poprzednio 5,4 %

Sprzedaż detaliczna (m/m): prognoza 1,4 %; poprzednio -0,4 %

Sprzedaż bez samochodów (m/m):  prognoza 1,2 %; poprzednio 0,1 %)

Indeks cen nowych domów (m/m, luty): prognoza -0,3 %; poprzednio -0,4 %)

18:00 – USA

Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (tydzień): poprzednio 412

18:30 – Niemcy

Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku, Joachim Nagel

 

