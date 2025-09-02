Kalendarz ekonomiczny: inflacja w Strefie Euro, ISM dla przemysłu w USA (02.09.2025)

Wrzesień niespodziewanie rozpoczął się powrotem tematów handlowych i zamieszaniem wokół decyzji federalnego sądu apelacyjnego, który podtrzymał pierwotny wyrok, iż cła wzajemne Donalda Trumpa są nielegalne. Sprawa zostanie skierowana do Sądu Najwyższego. O ile wstrzymanie ceł oznaczałoby potencjalne oszczędności dla eksporterów, to sam powrót niepewności może wyhamować część aktywności w biznesie, który będzie czekać na konkrety przed podjęciem ważniejszym projektów.

We wtorek o uwagę inwestorów będą jednak walczyć ważniejsze publikacje makroekonomiczne, szczególnie istotne z perspektywy zmienności na indeksach w USA, Europie oraz na EURUSD. W Europie czekają nas dane o inflacji w Strefie Euro, które powinny utrwalić decyzję EBC o wstrzymaniu dalszego luzowania.

Z kolei w USA opublikowany zostanie przede wszystkim raport ISM i PMI dla przemysłu, gdzie istotną rolę zagra subindeks zatrudnienia, który nastroi rynek przed nadchodzącymi danymi z rynku pracy. Zmienność na rynku ropy może natomiast podnieść dzisiejsze przemówienie Trumpa, o ile ten odniesie się do kwestii Ukrainy czy sankcji na kupujących rosyjską ropę.

Kalendarz ekonomiczny na dziś:

09:00, Hiszpania - dane z rynku pracy za sierpień:

Zmiana stopy bezrobocia w Hiszpanii: prognoza 14,2K; poprzednio -1,4K;

11:00, Strefa Euro - dane o inflacji za sierpień:

Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności: poprzednio -0,1% m/m;

Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności: poprzednio 2,4% r/r;

Wskaźnik CPI: poprzednio 0,0% m/m;

Wskaźnik CPI: prognoza 2,1% r/r; poprzednio 2,0% r/r;

Bazowy wskaźnik CPI: poprzednio -0,2% m/m;

Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 2,2% r/r; poprzednio 2,3% r/r;

13:30, Strefa Euro - Przemówienie Eldersona z ECB

15:45, Stany Zjednoczone - raport PMI za sierpień:

Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 53,3; poprzednio 49,8;

16:00, Stany Zjednoczone - dane o inflacji za lipiec:

Wydatki konstrukcyjne: prognoza -0,1% m/m; poprzednio -0,4% m/m;

16:00, Niemcy - Przemówienie prezesa niemieckiego Buba, Nagela

16:00, Stany Zjednoczone - Całkowita sprzedaż pojazdów za sierpień:

poprzednio 16,40M;

16:00, Stany Zjednoczone - dane ISM za sierpień:

Wskaźnik ISM dla przemysłu: prognoza 65,1; poprzednio 64,8;

Wskaźnik ISM dla przemysłu: prognoza 49,0; poprzednio 48,0;

Indeks ISM dla przemysłu dot. nowych zamówień: poprzednio 47,1;

Indeks ISM dla przemysłu dot. zatrudnienia: poprzednio 43,4;

19:00, Stany Zjednoczone - dane PKB:

Model PKBteraz FED Atlanty (Q3): prognoza 3,5%; poprzednio 3,5%;

19:00, Stany Zjednoczone - Aukcja 52-miesięcznych weksli skarbowych:

poprzednio 3,760%;

20:00, Stany Zjednoczone - Przemawia Donald Trump, prezydent USA