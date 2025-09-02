Kalendarz ekonomiczny: inflacja w Strefie Euro, ISM dla przemysłu w USA (02.09.2025)

Wrzesień niespodziewanie rozpoczął się powrotem tematów handlowych i zamieszaniem wokół decyzji federalnego sądu apelacyjnego, który podtrzymał pierwotny wyrok, iż cła wzajemne Donalda Trumpa są nielegalne. Sprawa zostanie skierowana do Sądu Najwyższego. O ile wstrzymanie ceł oznaczałoby potencjalne oszczędności dla eksporterów, to sam powrót niepewności może wyhamować część aktywności w biznesie, który będzie czekać na konkrety przed podjęciem ważniejszym projektów.
We wtorek o uwagę inwestorów będą jednak walczyć ważniejsze publikacje makroekonomiczne, szczególnie istotne z perspektywy zmienności na indeksach w USA, Europie oraz na EURUSD. W Europie czekają nas dane o inflacji w Strefie Euro, które powinny utrwalić decyzję EBC o wstrzymaniu dalszego luzowania.
Z kolei w USA opublikowany zostanie przede wszystkim raport ISM i PMI dla przemysłu, gdzie istotną rolę zagra subindeks zatrudnienia, który nastroi rynek przed nadchodzącymi danymi z rynku pracy. Zmienność na rynku ropy może natomiast podnieść dzisiejsze przemówienie Trumpa, o ile ten odniesie się do kwestii Ukrainy czy sankcji na kupujących rosyjską ropę.
Kalendarz ekonomiczny na dziś:
09:00, Hiszpania - dane z rynku pracy za sierpień:
-
Zmiana stopy bezrobocia w Hiszpanii: prognoza 14,2K; poprzednio -1,4K;
11:00, Strefa Euro - dane o inflacji za sierpień:
-
Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności: poprzednio -0,1% m/m;
-
Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności: poprzednio 2,4% r/r;
-
Wskaźnik CPI: poprzednio 0,0% m/m;
-
Wskaźnik CPI: prognoza 2,1% r/r; poprzednio 2,0% r/r;
-
Bazowy wskaźnik CPI: poprzednio -0,2% m/m;
-
Bazowy wskaźnik CPI: prognoza 2,2% r/r; poprzednio 2,3% r/r;
13:30, Strefa Euro - Przemówienie Eldersona z ECB
15:45, Stany Zjednoczone - raport PMI za sierpień:
-
Wskaźnik PMI dla przemysłu: prognoza 53,3; poprzednio 49,8;
16:00, Stany Zjednoczone - dane o inflacji za lipiec:
-
Wydatki konstrukcyjne: prognoza -0,1% m/m; poprzednio -0,4% m/m;
16:00, Niemcy - Przemówienie prezesa niemieckiego Buba, Nagela
16:00, Stany Zjednoczone - Całkowita sprzedaż pojazdów za sierpień:
-
poprzednio 16,40M;
16:00, Stany Zjednoczone - dane ISM za sierpień:
-
Wskaźnik ISM dla przemysłu: prognoza 65,1; poprzednio 64,8;
-
Wskaźnik ISM dla przemysłu: prognoza 49,0; poprzednio 48,0;
-
Indeks ISM dla przemysłu dot. nowych zamówień: poprzednio 47,1;
-
Indeks ISM dla przemysłu dot. zatrudnienia: poprzednio 43,4;
19:00, Stany Zjednoczone - dane PKB:
-
Model PKBteraz FED Atlanty (Q3): prognoza 3,5%; poprzednio 3,5%;
19:00, Stany Zjednoczone - Aukcja 52-miesięcznych weksli skarbowych:
-
poprzednio 3,760%;
20:00, Stany Zjednoczone - Przemawia Donald Trump, prezydent USA
