PILNE: Podwyższona inflacja CPI ze strefy Euro

11: 00 - Odczyt inflacji CPI ze strefy Euro. Inflacja bazowa CPI Y/Y Opublikowano: 2,3% Oczekiwany: 2,2% Poprzedni: 2,3% Odczyt CPI M/M Opublikowano: 0,2% Oczekiwany: 0,1% Poprzedni -0,2% Patrząc na główne składniki inflacji w strefie euro, żywność, alkohol i tytoń mają mieć najwyższą roczną stopę w sierpniu (3,2%, w porównaniu do 3,3% w lipcu), następnie usługi (3,1%, w porównaniu do 3,2% w lipcu), towary przemysłowe nieenergetyczne (0,8%, stabilne w porównaniu do lipca) i energia (-1,9%, w porównaniu do -2,4% w lipcu). Wskazuje to, że presja inflacyjna jest głównie w usługach i towarach konsumpcyjnych. Szczególnie w żywności nieprzetworzonej. Głównym czynnikiem dezinflacyjnym natomiast jest energia. Źródło: Bloomberg Finance Lp Ogólnie rzecz biorąc, inflacja pozostaje w celu EBC. Polityka Europejskiego Banku centralnego przynosi skutki i daje mu większą swobodę w kształtowaniu dalszej polityki. Źródło: Eurostat

