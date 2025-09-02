PLUS GPW: Kolejny dzień spadków

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przeżywają kolejny trudny okres w ostatnich latach. Od lokalnego szczytu na psychologicznym poziomie 3000 punktów, indeks WIG20 spadł już o nieco ponad 10%. Spadek ten jest dość gwałtowny, bez korekt wzrostowych. Tylko w ciągu ostatnich sześciu sesji indeks stracił ponad 6%. Siła obecnych spadków może na długie miesiące załamać dość płaski trend wzrostowy, jaki utrzymywał się na GPW w ostatnich miesiącach.

Trend wzrostowy załamał się 21 sierpnia, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o podatku bankowym. Reakcja była bardzo silna ze względu na duży udział banków w kapitalizacji polskiej giełdy. Spadki sprowokowały realizację zysków oraz odwrót części zagranicznego kapitału. Obecnie kurs znajduje się najniżej od czerwca.

Dodatkowe zmartwienia inwestorom dostarcza sektor surowcowo-energetyczny, słabe odczyty PMI z polskiego przemysłu oraz niepewność co do dalszej polityki NBP. Największymi przegranymi na GPW w ostatnim czasie, poza bankami, jest sektor energetyczny. Dużą rolę w tym odgrywa Tauron, który opublikował rozczarowujące wyniki w piątek, co spowodowało załamanie kursu i pociągnęło w dół cały sektor.

W kontekście tej sytuacji wypowiedział się zarówno prezydent, jak i minister energii. Prezydent zapowiedział za pośrednictwem swojej kancelarii, że nie poprze żadnego podatku dla „zwykłych ludzi” oraz „MŚP”, jednak w kontekście podatku bankowego „będzie się nad tym rozwiązaniem pochylał”, co rynek interpretuje jako poparcie urzędu prezydenta dla tego projektu. Pan Minister Miłosz Motyka natomiast zapowiedział, iż w 2026 roku nie będzie programu mrożenia cen dla gospodarstw domowych.

W20 (D1)

Obecnie sytuacja na wykresie wygląda dość dramatycznie dla kupujących. Cena przełamała opory na średnich EMA25, EMA50 oraz średnioterminowej linii trendu wzrostowego, praktycznie bez żadnych korekt w trendzie spadkowym, co sygnalizuje wyraźną słabość kupujących. Obecnie kurs zbliża się do ważnego wsparcia - kolejnej linii trendu, dodatkowo wzmocnionej średnią EMA200 oraz poziomem Fibonacciego 38,2. Jeśli kupującym nie uda się obronić tego poziomu, możliwe są dalsze spadki w kierunku Fibonacciego 50 oraz lokalnych dołków/szczytów na psychologicznym poziomie 2500, gdzie również znajduje się poziom Fibonacciego 61,8. Korekcie wzrostowej w krótkoterminowym trendzie spadkowym może sprzyjać bardzo wyprzedany RSI.

Wiadomości ze spółek:

Inpost (INPT.PL) - Potentat usług kurierskich opublikował swoje wyniki. Na pierwszy rzut oka wyniki są bardzo pozytywne, jednak po dokładnym wczytaniu się w sprawozdanie firmy można nabrać wątpliwości.

Przychody w górę o 35% rok do roku

EBITDA w górę o ponad 12%

Wolumen paczek dostarczonych przez Inpost zwiększa się do 324 milionów, co przekłada się na 23% wzrostu

Firma chwali się szeregiem sukcesów za granicą, między innymi wzrostem wolumenu paczek w Wielkiej Brytanii o 177% po przejęciu lokalnej firmy „Yodle”

Grupa raportuje również, że po raz pierwszy więcej niż połowa przychodów firmy pochodzi spoza Polski

Rozczarowały jednak zyski i marże.

Zysk netto minął się z konsensusem o prawie 56% , co stanowi spadek wobec roku poprzedniego o 60%.

, co stanowi Marża netto wyniosła 3,8% wobec oczekiwanych 8,8%, co stanowi spadek o 9% wobec roku poprzedniego.

Inwestorzy są rozgoryczeni wynikami, co można zaobserwować na wykresie ceny akcji. Inpost traci na dzisiejszej sesji ponad 8%.

YetiForce (YTF.PL) - Spółka zajmująca się produkcją oprogramowania klasy CRM ogłosiła joint venture z ukraińskim producentem dronów bojowych, co oznacza strategiczny pivot firmy w stronę sektora zbrojeniowego. Cena akcji spółki notuje wzrost o 45%.

Cognor Holding (COG.PL) - Producent stali zanotował stratę netto ponad 11 milionów złotych. Grupa zapewnia, że intensywnie pracuje nad planami modernizacji spółki oraz jej zakładów. Akcje spółki rosną o nieco ponad 1%.

Ryvu Therapeutics (RVU.PL) - Spółka ogłosiła współpracę z BioNTech w obszarze badań nad terapiami immuno-onkologicznymi. Budżet projektów i zleceń obecnie opiewa na prawie 3 miliony euro. Akcje spółki rosną o nieco ponad 1%.