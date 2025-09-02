Wykres dnia: USDJPY (02.09.2025)

Jen japoński jest dzisiaj dzisiaj drugą najsłabszą walutą G10 (zaraz po funcie), tracąc względem dolara ok. 0,9%. Słabość wynika zarówno z szerokiego odbicia na USD, jak i z ostatnich komentarzy członka Banku Japonii, które zredukowały oczekiwania rynków wobec przyszłych podwyżek stóp procentowych w Japonii. Wyraźną reakcję widać również na rynku długu, gdzie japońskie 10-latki odnotowały największy popyt od 2023 roku. USDJPY byczo wybił się powyżej 30-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, przerywając tym samym serię sesji o przytłumionej zmienności. Kurs zatrzymał się przez górnym ograniczeniem aktualnej konsolidacji (poziom 100 zniesienia Fibonacciego), a potencjalna korekta mogłaby się dokonać w przypadku publikacji gorszego od oczekiwań raportu ISM (w szczególności subindeksu zatrudnienia). Źródło: xStation5 Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Co kształtuje dzisiaj kurs USDJPY? Gubernator Bank Japonii Ryozo Himino podkreślił dzisiaj, że BOJ będzie dalej podnosił stopy procentowe wraz z poprawą koniunktury i stopniowym powrotem inflacji do aktualnego celu na poziomie 2%. Himino nie wskazał, na którym posiedzeniu BOJ mogłoby dojść do dyskusji na temat podwyżki stóp, jednak dodał, że brak wyraźnego spowolnienia w reakcji na cła powinien wspierać zacieśnianie polityki monetarnej. W obliczu braku jednoznacznie jastrzębich komentarzy rynek zredukował swoje oczekiwania podwyżki stóp o 25 pb w 2025 roku z 70% do ok. 63%.

Ostatnia aukcja 10-letnich obligacji skarbowych w Japonii spotkała się z najsilniejszym popytem od października 2023 , spychając rentowności z lokalnego maksimum do poziomu 1,60% (-2 pb).

Główny negocjator handlowy Japonii, Ryosei Akazawa, odwołał swoją podróż do Waszyngtonu w związku z tarciami ws. ceł na ryż i samochody, zaznaczając, że rolnictwo nie było częścią lipcowej umowy handlowej. Japonia ma jednak spełnić amerykańskie żądania dot. importu ryżu w ramach aktualnego kontyngentu bezcłowego, nie obniżając przy tym ceł na inne produkty rolne. Japonia naciska z kolei na USA w kwestii zobowiązań dotyczących obniżek ceł na samochody w zamian za obiecaną inicjatywę inwestycyjną na kwotę 550 mld dolarów. Rentowności 10-letnich obligacji zeszły z ostatniego szczytu po neutralnych komentarzach gubernatora BOJ, które napędziły popyt podczas dzisiejszej aukcji. Źródło: XTB Research

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.