Kalendarz ekonomiczny: inwestorzy czekają na wyniki finansowe Nividii 📌

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest stosunkowo lekki i nie obfituje w żadne ważniejsze wydarzenia za wyjątkiem raport od EIA o cotygodniowych zapasach ropy. Jednak inwestorzy będą dzisiaj bacznie się przyglądać innej publikacji — wynikom kwartalnym Nvidii. Spółka ma przesunięty o miesiąc rok sprawozdawczy, dlatego jej wyniki są później od pozostałych spółek na Wall Street. Poznamy dzisiaj wyniki za drugi kwartał 2026 roku fiskalnego po zamknięciu sesji w USA. W późniejszych godzinach na naszej stronie ukaże się szczegółowa analiza przed publikacją wyników. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Kalendarz dnia: 12:00, Francja – Całkowita liczba osób poszukujących pracy za lipiec:

poprzednio: 2 980,6 tys. 14:30, Kanada – Sprzedaż hurtowa za lipiec:

poprzednio: +0,7% m/m 16:30, Stany Zjednoczone – Dane EIA: Zapasy benzyny: prognoza -2,500 mln ; poprzednio -2,720 mln

Cotygodniowe zapasy destylatów (EIA): prognoza +1,100 mln ; poprzednio +2,343 mln

Zapasy ropy naftowej: prognoza -2,000 mln; poprzednio -6,014 mln

