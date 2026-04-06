Kalendarz ekonomiczny 📌 ISM usług z USA w centrum uwagi rynków - EURUSD pod presją?

Dzisiejsza sesja giełdowa jest specyficzna, ponieważ handel w Europie, w Wielki Poniedziałek nie odbywa się, co pozwala inwestorom w całości skoncentrować się na rynku amerykańskim. Inwestorzy czekają na odczyt danych ISM usług za marzec, po tym jak ISM przemysłu raportowane w ubiegłym tygodniu okazało się, że finalne PMI sektora usługowego za oceanem zdecydowanie rozczarowało. Lutowy odczyt ISM był rekordowy od 2022 roku, co oznacza, że benchmark może mieć problem z pobiciem poprzedniego odczytu, wobec wojny na Bliskim Wschodzie i wzrostu cen energii.
Kalendarz ekonomiczny
16:00, ISM usług USA, za marzec: oczekiewane 54.9 po 56.1 poprzednio
- Indeks cen: oczekiwane 67 po 63 poprzednio
- Nowe zamówienia: oczekiwane 56,8 po 58,6 poprzednio
- Zatrudnienie: 51, po 51,6 poprzednio
19:00, przemówienie Donalda Trumpa w związku z wojną w Iranie
Należałoby oczekiwać istotnego wzrostu subindeksu cen, a im większa będzie różnica między nim, a zamówieniami i oceną rynku pracy - tym bardziej realne wydaje się ryzyko stagflacyjnego klimatu w gospodarce. Wysokie ceny paliw oznaczają mniej dochodu rozporządzalnego dla milionów gospodarstw domowych, co historycznie często towarzyszyły korektom lub rynkom niedźwiedzia. Co jednak istotne subindeks cen nie wpływa na indeks 'łączony ISM', co wydaje się podnosić szanse większej jego korekty. Z drugiej strony mocny spadek nie wydaje się prawdopodobny po ostatnich mocniejszych od prognoz regionalnych odczytach z Dallas Fed, Philly Fed, Empire State, Richmond Fed i Kansas City Fed, które przekroczyły oczekiwania. Indeks cen może wzrosnąć do poziomów niewidzianych od 2022 roku.
EURUSD (interwał D1)
Wysoki odczyt PMI w połączeniu ze skokiem indeksu cen mógłby znacząco obciążyć eurodolara i potencjalnie zainicjować impuls spadkowy na parze. Warto podkreślić tu, że USA są dużo odporniejsze na kryzys energetyczny, od Europy i mniej narażone na braki dostaw paliw. Z drugiej strony słabość benchmarków ISM (poza cenami) może sugerować dalszą konsolidacją na parze. w zakresie 1.15 - 1.16.
Źródło: xStation5
