PILNE: Polska inflacja w dół do 3,1%

Majowy odczyt okazał się znacznym zaskoczeniem. Główna miara inflacji nieoczekiwanie spadła (3,1%), wobec konsensusu na poziomie 3,6%. W skali miesiąca ceny spadły o 0,3% (konsensus +0,2%). Tak mocnego ruchu w dół nie odnotowaliśmy od września 2023 r. To kolejne dane, które sprzyjają narracji o braku konieczności podwyżek stóp procentowych w Polsce. Uprzednio w dół zaskoczył wzrost płac (5,4%, najniższy poziom od 2021 r.) oraz sprzedaż detaliczna (1,3%), co ograniczyło prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. efektów drugiej rundy. W dużym uproszczeniu jest to transmisja szoku podażowego na popytowy poprzez wzrost oczekiwań inflacyjnych, wzrost płac oraz wzrost konsumpcji (w dokładnie takiej kolejności). Wykres 1: Wzrost płac i inflacja w Polsce (2024 - 2026) Źródło: XTB Research, 29.05.2026 Reakcja złotego na opublikowane dane jest na ten moment skromna. Para rośnie o 0,1% i ponownie zbliża się do poziomu 4,23. Kluczowe dla polskiej waluty pozostają czynniki zewnętrzne, zwłaszcza wydarzenia na Bliskim Wschodzie, co dobitnie pokazał czwartek. — Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB

