Kalendarz ekonomiczny: Jerome Powell przedstawi dziś zeznania w Kongresie 👀📃

Kluczowe wydarzenie dnia to rozpocz臋cie dwudniowego wyst膮pienia Jerome鈥檃 Powella przed Kongresem. Powell b臋dzie broni艂 decyzji Rezerwy Federalnej o utrzymaniu st贸p procentowych na niezmienionym poziomie co najmniej do wrze艣nia, mimo nacisk贸w ze strony prezydenta Trumpa i niekt贸rych republika艅skich kongresmen贸w domagaj膮cych si臋 obni偶ek.

Powell ma m贸wi膰 o stanie gospodarki USA, trendach inflacyjnych oraz odpowiedzie膰 na obawy Demokrat贸w dotycz膮ce zachowania niezale偶no艣ci Fedu. Cho膰 inflacja pozostaje niska, a gospodarka stabilna, Powell i wi臋kszo艣膰 decydent贸w wol膮 poczeka膰 na wi臋cej danych przed zmian膮 polityki 鈥 szczeg贸lnie w obliczu rosn膮cej niepewno艣ci geopolitycznej. Tymczasem dw贸ch cz艂onk贸w FOMC ju偶 zasugerowa艂o, 偶e mog膮 poprze膰 obni偶k臋 st贸p ju偶 w lipcu, je艣li warunki si臋 pogorsz膮.

Szczeg贸艂owy kalendarz wydarze艅:

10:00 鈥 Niemcy 鈥 Oczekiwania Biznesowe Ifo (czerwiec)

鈥 prognoza: 90.0; poprzednio: 88.9

10:00 鈥 Niemcy 鈥 Ocena Obecnej Sytuacji Gospodarczej Ifo (czerwiec)

鈥 prognoza: 86.5; poprzednio: 86.1

10:00 鈥 Niemcy 鈥 Wska藕nik Klimatu Biznesowego Ifo (czerwiec)

鈥 prognoza: 88.1; poprzednio: 87.5

10:00 鈥 Wielka Brytania 鈥 Wyst膮pienie prezesa BoE, Andrew Baileya

11:00 鈥 Niemcy 鈥 Wyst膮pienie Mauderera z Bundesbanku

13:15 鈥 Strefa Euro 鈥 Wyst膮pienie De Guindosa z EBC

14:30 鈥 Kanada 鈥 Dane o inflacji (maj)

鈥 Core CPI (m/m): poprzednio 0.5%

鈥 Core CPI (r/r): poprzednio 2.5%

鈥 CPI (m/m): prognoza 0.5%; poprzednio -0.1%

鈥 CPI (r/r): prognoza 1.7%; poprzednio 1.7%

鈥 Median CPI: prognoza 3.0%; poprzednio 3.2%

鈥 Trimmed CPI: prognoza 3.0%; poprzednio 3.1%

鈥 Common CPI: prognoza 2.4%; poprzednio 2.5%

15:35 鈥 Wielka Brytania 鈥 Wyst膮pienie cz艂onka MPC, Ramsdena

15:55 鈥 Strefa Euro 鈥 Wyst膮pienie Lane'a z EBC

16:00 鈥 Wielka Brytania 鈥 Wyst膮pienie prezesa BoE, Baileya (ponownie)

16:00 鈥 USA 鈥 Wska藕nik produkcji Richmond (czerwiec)

鈥 prognoza: -10; poprzednio: -9

16:00 鈥 USA 鈥 Zeznania Jerome'a Powella przed Kongresem

16:00 鈥 USA 鈥 Wska藕nik zaufania konsument贸w CB (czerwiec)

鈥 prognoza: 99.4; poprzednio: 98.0

17:40 鈥 Wielka Brytania 鈥 Wyst膮pienie cz艂onka MPC, Pilla

18:30 鈥 USA 鈥 Wyst膮pienie cz艂onka FOMC, Williamsa

21:00 鈥 USA 鈥 Wyst膮pienie wiceprzewodnicz膮cego Fedu ds. nadzoru, Barra

