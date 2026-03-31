Kalendarz ekonomiczny: JOLTS i nastroje konsumentów wg. CB z USA🗽USDIDX rośnie powyżej 100

Po niższych od oczekiwań danych o inflacji CPI ze strefy euro, kluczowymi danymi makro dziś będą raporty z amerykańskiego rynku pracy oraz nastroje konsumentów wg. Conference Board. Inwestorzy zwrócą na te dane tym większą uwagę, ponieważ rosną obawy o stagflację w Stanach Zjednoczonych, a niepewność co do przyszłej koniunktury jest znacząca.
Kalendarz ekonomiczny
14:30, Kanada, dane PKB, oczekiwane 0% k/k po 0,2% poprzednio
15:00, USA, dane z rynku nieruchomości, indeks cen domów: 0,1% m/m vs 0,1% poprzednio
- Case/Schiller
15:45, USA, Chicago PMI, oczekiwany spadek do 55 po 57,7 poprzednio
16:00, USA, wakaty (JOLTS), oczekiwany spadek do 6,89 mln po 6,94 mln poprzednio
16:00, USA nastroje konsumentów wg. Conference Board, oczekiwany spadek do 87,9 po 91,1 poprzednio
22:30, USA, zmiana zapasów ropy wg. API
Po sesji w USA: wyniki Nike
Przemówienia członków Fed: Goolsbee, Schmid, Barr, Bowman (między 18:00 - 21:00)
Przed publikacjami makro dziś kontrakt na indeks dolara (USDIDX) rośnie powyżej 100.3 i utrzymuje trend umacniania się w relacji do koszyka największych, zagranicznych walut.
Source: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.