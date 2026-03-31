Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
11:13 · 31 marca 2026

Kalendarz ekonomiczny: JOLTS i nastroje konsumentów wg. CB z USA🗽USDIDX rośnie powyżej 100

Po niższych od oczekiwań danych o inflacji CPI ze strefy euro, kluczowymi danymi makro dziś będą raporty z amerykańskiego rynku pracy oraz nastroje konsumentów wg. Conference Board. Inwestorzy zwrócą na te dane tym większą uwagę, ponieważ rosną obawy o stagflację w Stanach Zjednoczonych, a niepewność co do przyszłej koniunktury jest znacząca.

Kalendarz ekonomiczny

14:30, Kanada, dane PKB, oczekiwane 0% k/k po 0,2% poprzednio

15:00, USA, dane z rynku nieruchomości, indeks cen domów: 0,1% m/m vs 0,1% poprzednio

  • Case/Schiller

15:45, USA, Chicago PMI, oczekiwany spadek do 55 po 57,7 poprzednio

16:00, USA, wakaty (JOLTS), oczekiwany spadek do 6,89 mln po 6,94 mln poprzednio

16:00, USA nastroje konsumentów wg. Conference Board, oczekiwany spadek do 87,9 po 91,1 poprzednio

22:30, USA, zmiana zapasów ropy wg. API

Po sesji w USA: wyniki Nike

Przemówienia członków Fed: Goolsbee, Schmid, Barr, Bowman (między 18:00 - 21:00) 

Przed publikacjami makro dziś kontrakt na indeks dolara (USDIDX) rośnie powyżej 100.3 i utrzymuje trend umacniania się w relacji do koszyka największych, zagranicznych walut.

31 marca 2026, 11:06

PILNE: Inflacja w strefie euro wzrosła poniżej prognoz
31 marca 2026, 09:34

PILNE: Wzrost inflacji w Polsce poniżej oczekiwań! 🚨USDPLN traci!
31 marca 2026, 08:07

Bardzo słabe dane o sprzedaży detalicznej w Niemczech 📌Konsument łapie zadyszkę?
30 marca 2026, 16:54

Konferencja Jerome Powell - Kluczowe wypowiedzi

