Kalendarz ekonomiczny: Makroekonomia i wystąpienia członków FED w centrum uwagi (31.10.2025)

W USA kluczowe będą wystąpienia przedstawicieli Fed (Logan, Bostic, Hammack), które mogą potwierdzić brak planowanych cięć stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu.

W Kanadzie uwaga rynków skierowana na miesięczny PKB, prognozowany na 0,0%, bez wpływu na decyzje Banku Kanady.

W Europie inwestorzy skupią się na sprzedaży detalicznej w Niemczech i Szwajcarii oraz wskaźnikach inflacji z Francji, Włoch i strefy euro; publikacja CPI strefy euro raczej nie zmieni polityki EBC.

Najważniejsze wnioski

Na rynku europejskim dzisiaj uwagę inwestorów przyciągną dane o sprzedaży detalicznej w Niemczech i Szwajcarii oraz wskaźniki inflacji z Francji, Włoch i całej strefy euro. Najważniejszym wydarzeniem będzie publikacja wskaźnika CPI dla strefy euro, jednak oczekuje się, że bieżące dane nie wpłyną na politykę Europejskiego Banku Centralnego. EBC zakończył już cykl łagodzenia polityki monetarnej i obecnie koncentruje się na obserwacji sytuacji gospodarczej, zaznaczając, że nie będzie reagował na krótkoterminowe odchylenia od celu inflacyjnego wynoszącego dwa procent. W czasie sesji amerykańskiej kluczowe będą informacje o miesięcznym produkcie krajowym brutto Kanady, prognozowane na poziomie zero procent w porównaniu do 0,2 procent w poprzednim okresie. Na ten moment nie powinny one wpływać na decyzje Banku Kanady, który już obniżył stopy procentowe do dolnego zakresu i sygnalizuje możliwość zakończenia cyklu łagodzenia polityki, pozostawiając jednak otwartą furtkę na dalsze działania w zależności od rozwoju sytuacji gospodarczej. Inwestorzy będą również uważnie śledzić wystąpienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej USA, kończących okres ciszy informacyjnej. Przemówienia Logana, Bostica i Hammacka, którzy znani są z jastrzębiego podejścia, mogą potwierdzić brak planowanych cięć stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu Fed, co wpłynie na nastroje na rynku. Dzisiejszy kalendarz: 08:00 Niemcy - Ceny importu za wrzesień

Ceny importu m/m: aktualna: 0,2%; (prognoza -0,2%; poprzednio: -0,5%)

Ceny importu r/r: aktualna: -1%; (prognoza-1,5%; poprzednio: -1,5%)

08:00 Niemcy - Sprzedaż detaliczna za wrzesień

Sprzedaż detaliczna s.a. m/m (aktualna: 0,2%; poprzednio: -0,2%)

Sprzedaż detaliczna n.s.a. r/r (aktualna: 1,9%; poprzednio: 1,8%)

08:00 Turcja - Bilans handlu zagranicznego (USD, wrzesień)

Aktualna: -6,9 mld; poprzednio: -4,21 mld

08:00 Wielka Brytania - Indeks cen nieruchomości Nationwide m/m za październik

Aktualna: 0,3%; (prognoza 0,0% poprzednio: 0,5%)

08:30 Węgry - Inflacja producencka PPI za wrzesień

Poprzednio m/m: -0,8%

Poprzednio r/r: 2,3%

08:30 Szwajcaria - Sprzedaż detaliczna za wrzesień

Sprzedaż detaliczna s.a. m/m: (prognoza 0,2%; poprzednio -0,2%)

Sprzedaż detaliczna w.d.a. r/r: (prognoza 0,3%; poprzednio: -0,2%

08:45 Francja - Inflacja konsumencka wstępna za październik

CPI m/m: prognoza 0,1%; poprzednio: -1%

HICP m/m: prognoza 0,1%; poprzednio: -1,1%

CPI r/r: prognoza 1,0%; poprzednio: 1,2%

HICP r/r: prognoza 1,0%; poprzednio: 1,1%

08:45 Francja - Inflacja producencka PPI za wrzesień

Poprzednio m/m: -0,2%

Poprzednio r/r: 0,1%

10:00 Polska - Wstępna inflacja CPI za październik

m/m: prognoza 0,4%; poprzednio: 0,0%

r/r: prognoza 2,9%; poprzednio 2,9%

11:00 Strefa Euro - Wstępna inflacja HICP za październik

HICP m/m: poprzednio 0,1%

Bazowa HICP m/m: poprzednio 0,1%

HICP r/r: prognoza 2,1%; poprzednio: 2,2%

Bazowa HICP r/r: prognoza 2,3%; poprzednio: 2,4%

11:00 Włochy - Wstępna inflacja CPI za październik

m/m: prognoza 0,0%; poprzednio: -0,2%

r/r: prognoza 1,6%; poprzednio 1,6%

13:30 Kanada - Miesięczny PKB m/m za sierpień

Prognoza: 0,0%; poprzednio: 0,2%

14:30 USA - Wystąpienie szefowej Fed z Dallas, Lorie Logan

14:45 USA - Indeks Chicago PMI za październik

Prognoza: 42,3; poprzednio: 40,6

17:00 USA - Wystąpienie szefa Fed z Atlanty, Raphael Bostic

17:00 USA - Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland, Beth Hammack

18:00 USA - Liczba wież wiertniczych na rynku ropy za tydzień

Aktualna: 420 Kalendarz spółek (przed sesją na Wall Street) Exxon Mobil Corporation

Abbvie Inc.

Chevron Corporation

Linde plc

Aon plc

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.