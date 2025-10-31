czytaj więcej
08:21 · 31 października 2025

Kalendarz ekonomiczny: Makroekonomia i wystąpienia członków FED w centrum uwagi (31.10.2025)

Mikołaj Sobierajski
Stock Analyst

Najważniejsze wnioski
EUR/USD
Forex
Najważniejsze wnioski
  • W Europie inwestorzy skupią się na sprzedaży detalicznej w Niemczech i Szwajcarii oraz wskaźnikach inflacji z Francji, Włoch i strefy euro; publikacja CPI strefy euro raczej nie zmieni polityki EBC.
  • W Kanadzie uwaga rynków skierowana na miesięczny PKB, prognozowany na 0,0%, bez wpływu na decyzje Banku Kanady.
  • W USA kluczowe będą wystąpienia przedstawicieli Fed (Logan, Bostic, Hammack), które mogą potwierdzić brak planowanych cięć stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu.

Na rynku europejskim dzisiaj uwagę inwestorów przyciągną dane o sprzedaży detalicznej w Niemczech i Szwajcarii oraz wskaźniki inflacji z Francji, Włoch i całej strefy euro. Najważniejszym wydarzeniem będzie publikacja wskaźnika CPI dla strefy euro, jednak oczekuje się, że bieżące dane nie wpłyną na politykę Europejskiego Banku Centralnego. EBC zakończył już cykl łagodzenia polityki monetarnej i obecnie koncentruje się na obserwacji sytuacji gospodarczej, zaznaczając, że nie będzie reagował na krótkoterminowe odchylenia od celu inflacyjnego wynoszącego dwa procent. 

W czasie sesji amerykańskiej kluczowe będą informacje o miesięcznym produkcie krajowym brutto Kanady, prognozowane na poziomie zero procent w porównaniu do 0,2 procent w poprzednim okresie. Na ten moment nie powinny one wpływać na decyzje Banku Kanady, który już obniżył stopy procentowe do dolnego zakresu i sygnalizuje możliwość zakończenia cyklu łagodzenia polityki, pozostawiając jednak otwartą furtkę na dalsze działania w zależności od rozwoju sytuacji gospodarczej. 

Inwestorzy będą również uważnie śledzić wystąpienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej USA, kończących okres ciszy informacyjnej. Przemówienia Logana, Bostica i Hammacka, którzy znani są z jastrzębiego podejścia, mogą potwierdzić brak planowanych cięć stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu Fed, co wpłynie na nastroje na rynku.

 

Dzisiejszy kalendarz:

  • 08:00 Niemcy - Ceny importu za wrzesień
    Ceny importu m/m: aktualna: 0,2%; (prognoza -0,2%; poprzednio: -0,5%)
    Ceny importu r/r: aktualna: -1%; (prognoza-1,5%; poprzednio: -1,5%)

  • 08:00 Niemcy - Sprzedaż detaliczna za wrzesień
    Sprzedaż detaliczna s.a. m/m (aktualna: 0,2%; poprzednio: -0,2%)
    Sprzedaż detaliczna n.s.a. r/r (aktualna: 1,9%; poprzednio: 1,8%)

  • 08:00 Turcja - Bilans handlu zagranicznego (USD, wrzesień)
    Aktualna: -6,9 mld; poprzednio: -4,21 mld

  • 08:00 Wielka Brytania - Indeks cen nieruchomości Nationwide m/m za październik
    Aktualna: 0,3%; (prognoza 0,0% poprzednio: 0,5%)

  • 08:30 Węgry - Inflacja producencka PPI za wrzesień
    Poprzednio m/m: -0,8%
    Poprzednio r/r: 2,3%

  • 08:30 Szwajcaria - Sprzedaż detaliczna za wrzesień
    Sprzedaż detaliczna s.a. m/m: (prognoza 0,2%; poprzednio -0,2%)
    Sprzedaż detaliczna w.d.a. r/r: (prognoza 0,3%; poprzednio: -0,2%

  • 08:45 Francja - Inflacja konsumencka wstępna za październik
    CPI m/m: prognoza 0,1%; poprzednio: -1%
    HICP m/m: prognoza 0,1%; poprzednio: -1,1%
    CPI r/r: prognoza 1,0%; poprzednio: 1,2%
    HICP r/r: prognoza 1,0%; poprzednio: 1,1%

  • 08:45 Francja - Inflacja producencka PPI za wrzesień
    Poprzednio m/m: -0,2%
    Poprzednio r/r: 0,1%

  • 10:00 Polska - Wstępna inflacja CPI za październik
    m/m: prognoza 0,4%; poprzednio: 0,0%
    r/r: prognoza 2,9%; poprzednio 2,9%

  • 11:00 Strefa Euro - Wstępna inflacja HICP za październik
    HICP m/m: poprzednio 0,1%
    Bazowa HICP m/m: poprzednio 0,1%
    HICP r/r: prognoza 2,1%; poprzednio: 2,2%
    Bazowa HICP r/r: prognoza  2,3%; poprzednio: 2,4%

  • 11:00 Włochy - Wstępna inflacja CPI za październik
    m/m: prognoza 0,0%; poprzednio: -0,2%
    r/r: prognoza 1,6%; poprzednio 1,6%

  • 13:30 Kanada - Miesięczny PKB m/m za sierpień
    Prognoza: 0,0%; poprzednio: 0,2%

  • 14:30 USA - Wystąpienie szefowej Fed z Dallas, Lorie Logan

  • 14:45 USA - Indeks Chicago PMI za październik
    Prognoza: 42,3; poprzednio: 40,6

  • 17:00 USA - Wystąpienie szefa Fed z Atlanty, Raphael Bostic

  • 17:00 USA - Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland, Beth Hammack

  • 18:00 USA - Liczba wież wiertniczych na rynku ropy za tydzień
    Aktualna: 420

 

Kalendarz spółek (przed sesją na Wall Street)

  • Exxon Mobil Corporation
  • Abbvie Inc.
  • Chevron Corporation
  • Linde plc
  • Aon plc
31 października 2025, 20:05

Podsumowanie dnia: Wzrosty łapią zadyszkę mimo obniżek stóp w USA i umowy z Chinami
31 października 2025, 19:38

US100 traci 0.6% 📉Akcje Meta Platforms pogłębiają spadki
31 października 2025, 17:36

Bostic i Hammack z Fed komentują politykę monetarną USA🔍Podziały w Rezerwie Federalnej?
31 października 2025, 17:18

Scott Bessent podsumowuje umowę handlową z Chinami 💵Co się zmieni?

