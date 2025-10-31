PILNE: Inflacja w strefie euro spada zgodnie z oczekiwaniami, choć bazowa bez zmian

- Inflacja główna spada zgodnie z oczekiwaniami, inflacja bazowa pozostaje bez zmian przy oczekiwaniu spadku
- Inflacja główna spada zgodnie z oczekiwaniami, inflacja bazowa pozostaje bez zmian przy oczekiwaniu spadku
- Inflacja w Niemczech i Hiszpanii była wyższa od oczekiwań
- Inflacja we Francji i Włoszech niższa od oczekiwań
Inflacja CPI za październik spada do 2,1% r/r, przy oczekiwaniu na poziomie 2,1% r/r oraz przy poprzednim poziomie 2,2% r/r
Miesięcznie inflacja odbija o 0,2% m/m przy oczekiwaniu 0,2% m/m oraz przy poprzednim poziomie 0,1% m/m
Inflacja bazowa pozostaje jednak przy poziomie 2,4% r/r, przy oczekiwaniu na poziomie 2,3% r/r. Miesięcznie bazowa rośnie aż o 0,3% m/m, przy poprzednim odczycie 0,1% m/m
Wstępne szacunki Eurostatu wskazują, że główny wskaźnik inflacji w strefie euro nieznacznie spowolnił do 2,1% w październiku (z 2,2% we wrześniu). Niemniej, ta niewielka zmiana najprawdopodobniej nie wpłynie na stanowisko Europejskiego Banku Centralnego (EBC), co tłumaczy ograniczoną, choć minimalnie pozytywną reakcję dla EURUSD
Głównym powodem do niepokoju pozostają bazowe presje cenowe. Mimo spowolnienia w kategoriach takich jak żywność, dobra przemysłowe (bez energii) oraz energia (która pozostaje w deflacji), inflacja w sektorze usług nieoczekiwanie przyspieszyła do 3,4% (wzrost z 3,2% we wrześniu). Ponieważ sektor usług jest kluczowym elementem inflacji bazowej (wykluczającej zmienne ceny energii i żywności), jego utrzymująca się siła sugeruje, że presja cenowa o charakterze krajowym nie została jeszcze opanowana.
Inflacja nieco spada, ale bazowa pozostaje bez zmian, co pozwala na lekkie ożywienie euro i ograniczenia strat na EURUSD. Brak nowego najniższego zamknięcia od sierpnia daje szanse na utrzymanie kluczowego wsparcia na parze, choć w przyszłym tygodniu zmienność może się zintensyfikować za sprawą publikacji PMI, ISM oraz ADP.
Podsumowanie dnia: Wzrosty łapią zadyszkę mimo obniżek stóp w USA i umowy z Chinami
US100 traci 0.6% 📉Akcje Meta Platforms pogłębiają spadki
Bostic i Hammack z Fed komentują politykę monetarną USA🔍Podziały w Rezerwie Federalnej?
Scott Bessent podsumowuje umowę handlową z Chinami 💵Co się zmieni?
