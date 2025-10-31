Puls GPW: Koniec października na warszawskim parkiecie pod znakiem korekty

W październiku inflacja w Polsce wyniosła 2,8% rok do roku, a strategiczne inwestycje obejmują współpracę NCBJ i Westinghouse w rozwoju energetyki jądrowej.

Koniec października na warszawskim parkiecie wyraźnie przebiega pod znakiem korekty. Indeksy główne, takie jak WIG, WIG20 i mWIG40, notują spadki. Na godzine 12:45 WIG znajduje się na poziomie około 111 400 punktów, co oznacza spadek o 0,3% w stosunku do poprzedniej sesji. WIG20 oscyluje wokół 3 010 punktów, co daje spadek o 0,4%, natomiast mWIG40 traci około 0,5%. Wśród sektorów najsłabsze wyniki osiągają banki oraz energetyka. Na sytuację na warszawskiej giełdzie wpływ mają także czynniki zewnętrzne. Inwestorzy uważnie obserwują decyzje Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych oraz Europejskiego Banku Centralnego, a także czekają na wypowiedzi czołowych decydentów.

W październiku 2025 roku inflacja w Polsce wyniosła 2,8% procent w ujęciu rocznym oraz 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wyniki były nieco niższe od prognoz rynkowych, które przewidywały wzrost o dwa i dziewięć dziesiątych procent w ujęciu rocznym i cztery dziesiąte procent w ujęciu miesięcznym. W ujęciu poszczególnych kategorii żywność i napoje podrożały o trzy i cztery dziesiąte procent w ujęciu rocznym, natomiast w porównaniu z wrześniem ceny pozostały bez zmian. Nośniki energii wzrosły o dwa i sześć dziesiątych procent w ujęciu rocznym oraz o sześć dziesiątych procent w ujęciu miesięcznym. Paliwa do prywatnych środków transportu staniały o jeden i osiem dziesiątych procent w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak w stosunku do września wzrosły o jeden procent.

W sferze inwestycji strategicznych warto zwrócić uwagę na porozumienie między Narodowym Centrum Badań Jądrowych a Westinghouse Electric Company, które ma umożliwić udział polskich naukowców i technologów w rozwoju energetyki jądrowej w kraju. Program obejmuje transfer technologii związanej z analizą bezpieczeństwa reaktorów typu AP1000 oraz szkolenia. Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce powstanie w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu i będzie składać się z trzech bloków w technologii AP1000. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Westinghouse-Bechtel, a planowany start komercyjny pierwszego bloku przewidziano na rok 2036.

Koniec października nie sprzyja kontraktom na indeks WIG20. Notowania delikatnie cofają się względem poprzednich sesji, a przewagę sprzedających wzmacniają informacje napływające z banków centralnych Fed i ECB. Niemniej obserwujemy jedynie chwilową realizację zysków, ponieważ indeks cały czas pozostaje w silnym trendzie wzrostowym i utrzymuje się powyżej psychologicznej granicy 3000 punktów.

PKN ORLEN(PKN.PL), wiodący polski koncern paliwowo‑energetyczny, osiągnął kapitalizację przekraczającą 100 mld zł, co pozwala mu plasować się wysoko w zestawieniach europejskich spółek. Sukces ten wynika m.in. z integracji z Grupą LOTOS i PGNiG, co otwiera przed firmą nowe możliwości rozwoju. Jednocześnie w Polsce rosną ceny paliw detalicznych, a średnia cena benzyny i oleju napędowego zbliża się do 6 zł za litr. Wyższe stawki przekładają się na większe przychody segmentu detalicznego i mogą poprawiać marże operacyjne ORLENU. Wysoka wycena rynkowa koncernu pozwala mu na dalsze inwestycje i rozwój nowych obszarów działalności, co w połączeniu z rosnącymi cenami paliw może pozytywnie wpływać na jego wyniki finansowe.

PZU Zdrowie, będące częścią Grupy PZU(PZU.PL), otrzymało dokapitalizowanie w wysokości 380 milionów złotych od swoich głównych akcjonariuszy, czyli PZU SA oraz PZU Życie. Pozyskane fundusze zostaną wykorzystane na rozwój sieci placówek medycznych poprzez otwieranie nowych obiektów i modernizację już istniejących. Część środków ma również posłużyć do spłaty zobowiązań finansowych oraz wzmocnienia sytuacji kapitałowej spółki.

Apator(APT.PL) sprzedał nieruchomość w Toruniu za ponad 34 miliony złotych. Wartość transakcji może wzrosnąć o dodatkowe 2 miliony w przypadku realizacji inwestycji drogowej. Sprzedaż stanowi część procesu restrukturyzacji i przenoszenia działalności Apatora do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie.

Atrem(ATR.PL). oszacował, że w okresie od stycznia do września 2025 roku osiągnął 191,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 56,8% rok do roku. Portfel zamówień spółki na koniec września wyniósł 514,5 mln zł. Zarząd poinformował, że dane mają charakter wstępny i mogą ulec korektom po zakończeniu prac nad sprawozdaniem finansowym, a ich publikacja ma na celu zapewnienie większej przejrzystości dla inwestorów.