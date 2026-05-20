📅 Kalendarz ekonomiczny: Nvidia i FOMC Minutes w centrum uwagi ❗

📅 Kalendarz ekonomiczny – środa, 20 maja 2026

Dzisiejsza sesja upływa pod znakiem dwóch głównych wydarzeń: wyników NVIDIA po zamknięciu Wall Street oraz publikacji minutes z kwietniowego posiedzenia FOMC wieczorem.

🌍 Europejskie otwarcie

Euro Stoxx 50 otworzył się bez wyraźnego kierunku – obraz sektorowy jest mieszany. Technologia i komunikacja trzymają się w zieleni (+0,65% i +0,24%), jednak ciągną w górę jedynie fragmentarycznie. Największym hamulcem wzrostów są Consumer Staples (-1,12%), Consumer Discretionary (-0,69%) i Financials (-0,50%).

Źródło: XTB

📊 Liderzy i maruderzy na SX5E

W czołówce wzrostów wyróżniają się Siemens Energy i ASML (oboje +1,84% dziś), przy czym ASML notuje imponujące +38,53% YTD. Infineon kontynuuje świetną passę (+0,94% dziś, +74,10% YTD), wspierając cały sektor technologiczny. Po drugiej stronie tabeli dominuje Wolters Kluwer (-3,13%), który jest też jednym z największych przegranych w skali roku (-60,29% YTD) oraz SAP (-2,52%) i Hermès (-1,40%).

Źródło: XTB

🗓️ Kluczowe dane makro dziś

03:00 – Chiny, decyzja ws. stóp procentowych

08:00 – Wielka Brytania, CPI r/r za kwiecień

11:00 – Eurozone, inflacja HICP r/r za kwiecień

16:30 – USA, tygodniowe zapasy ropy (EIA)

20:00 ⚠️ – USA, Minutes z kwietniowego posiedzenia FOMC – kluczowy punkt dnia; rynek będzie wypatrywał sygnałów dot. ścieżki stóp i stanowiska Fed wobec niepewności makro

🎯 Wyniki kwartalne – główne wydarzenie sesji

Dziś po zamknięciu Wall Street NVIDIA (NVDA.US) publikuje wyniki za Q1 FY2027. To bez wątpienia najważniejszy raport tygodnia – przy wycenie na poziomie kilkudziesięciokrotności zysku oczekiwania są wysokie, a każde zaskoczenie może mocno ruszyć rynkiem. Przed otwarciem sesji wyniki podały TJX, Target i Lowe's – spółki wrażliwe na konsumenta, które mogą dać wskazówki nt. kondycji amerykańskiego handlu detalicznego.