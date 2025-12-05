Kalendarz ekonomiczny: opóźniony raport PCE kluczową publikacją dnia 🔎

Dzisiaj kalendarz makroekonomiczny jest stosunkowo lekki. Jedynym ważnym dla globalnego rynku finansowego raportem jest opóźniony raport PCE za wrzesień. Jednak fakt, że raport dotyczy września dodatkowo zmniejsza jego wagę, a reakcja rynkowa jest niższa niż aktualna publikacja. Oprócz tego poznamy również wstępny raport z Uniwersytetu Michigan za grudzień oraz raport z rynku pracy — stopa bezrobocia oraz zmiana zatrudnienia — z Kanady. Szczegółowy kalendarz dnia: 08:00, Niemcy - Zamówienia fabryk w Niemczech za październik: prognoza 0,3% m/m; poprzednio 1,1% m/m; 11:00, Strefa Euro - dane PKB: PKB (k/k) (Q3): prognoza 0,2%; poprzednio 0,1%;

PKB: prognoza 1,4% r/r; poprzednio 1,5% r/r; 14:30, Kanada - dane z rynku pracy za listopad: Zmiana zatrudnienia: prognoza -1,5K; poprzednio 66,6K;

Zmiana zatrudnienia (pełny etat): poprzednio -18,5K;

Zmiana zatrudnienia (niepełny etat): poprzednio 85,1K;

Uczestnictwo w rynku pracy: poprzednio 65,3%;

Stopa bezrobocia: prognoza 7,0%; poprzednio 6,9%; 16:00, Stany Zjednoczone - dobra trwałe za wrzesień: Aktywa trwałe z wyłączeniem obrony: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,1% m/m;

Dobra trwałego użytku, z wyłączeniem wydatków na transport: poprzednio 0,6% m/m;

Zamówienia z fabryk: poprzednio 1,4% m/m;

Zamówienia fabryk, z wyłączeniem transportu: poprzednio 0,1% m/m; 16:00, Stany Zjednoczone - Raport o inflacji z Uniwersytetu Michigan za grudzień: Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny: prognoza 51,3; poprzednio 51,1;

Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny: prognoza 52,0; poprzednio 51,0;

Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan: poprzednio 51,0;

Wskaźnik jednorocznych oczekiwań inflacyjnych Michigan: poprzednio 4,5%;

Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan: poprzednio 3,4%; 16:00, Stany Zjednoczone - dane o inflacji PCE za wrzesień: Wskaźnik wydatków konsumpcyjnych: prognoza 2,8% r/r; poprzednio 2,7% r/r;

Wskaźnik wydatków konsumpcyjnych: prognoza 0,3% m/m; poprzednio 0,3% m/m;

Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (Core PCE): prognoza 2,9% r/r; poprzednio 2,9% r/r;

Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE): prognoza 0,2% m/m; poprzednio 0,2% m/m; 16:10, Strefa Euro - Przemówienie Lane’a z ECB

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.