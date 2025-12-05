Poranna odprawa (05.12.2025)

-
Sesja w regionie Azji i Pacyfiku przebiegła w spokojnym i optymistycznym nastroju. Indeksy w Chinach zyskują między 0,80-1,10%, SG20cash traci 0,08%, AU200.cash zyskuje 0,10%, a japoński JP225 traci 0,25%.
-
Dzisiaj poznamy opóźniony raport PCE z USA za wrzesień.
-
W październiku wydatki gospodarstw domowych w Japonii spadły –3,0% r/r i –3,5% m/m, znacznie poniżej prognoz, sygnalizując kruchy popyt i komplikując grudniową dyskusję BOJ o polityce.
-
Mimo to BOJ skłania się ku grudniowej podwyżce o 25 pb. Wewnętrzne rozmowy sugerują, że decydenci preferują podniesienie stóp do 0,75% w przyszłym miesiącu i są otwarci na dalsze stopniowe zacieśnianie.
-
WSJ donosi, że Masayoshi Son bada projekt wielomiliardowych parków przemysłowych AI na federalnych terenach USA, powiązanych z nowymi ramami handlowymi USA–Japonia.
-
złoto utrzymało się powyżej 4200 USD za uncję, zyskując dzisiaj 0,42%. Z kolei ropa traci 0,27% do 59,50 USD za baryłkę.
-
Netflix rzekomo prowadzi wyłączne rozmowy o przejęciu studio Warner Bros Discovery. Według doniesień Netflix negocjuje zakup po 28 USD za akcję, z klauzulą wyłączności.
-
Bank centralny Indii, RBI dokonuje cięcia o 25 pb do 5,25% jednomyślnej decyzji. Pomimo presji na rupii indyjskiej, odporność wzrostu i ostatnia dezinflacja pozwoliły obniżyć stopy. Prezes Malhotra określił obecne otoczenie jako „rzadki złoty okres”.
-
Moore Threads rośnie o 400% w debiucie w Szanghaju w ramach chińskiej ofensywy GPU. Akcje „chińskiej Nvidii” eksplodowały po IPO wartym 1,1 mld USD, pokazując intensywne wsparcie kapitałowe dla krajowych producentów GPU w obliczu amerykańskich kontroli eksportowych na Nvidia.
PILNE: Raport o inflacji z Uniwersytetu Michigan delikatnie powyżej oczekiwań!
PILNE: Inflacja PCE w USA nieoczekiwanie spada❗️EURUSD i US100 zyskują 📈
PILNE: Dane z rynku pracy Kanady lepsze od oczekiwań. USDCAD pod presją!
DE40: Poprawne dane, umiarkowany wzrost
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.