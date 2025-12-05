PILNE: Zamówienia z fabryk z Niemiec znacznie lepiej od oczekiwać

Najważniejsze wnioski Pozytywne zaskoczenie danymi o zamówieniach z fabryk z Niemiec

Zaskoczenie było związane z jednorazowymi dużymi zamówieniami w sektorze transportowym

EURUSD reaguje pozytywnie na dane

Zamówienia z fabryk za październik: 1,5% m/m (oczekiwano: 0,3% m/m; poprzednio: 1,1% m/m) Zamówienia w ujęciu rocznym: -0,7% r/r (oczekiwano: -2,4% r/r; poprzednio: -4,3% r/r) Konsensusy z Bloomberga. Dane dotyczące niemieckich zamówień fabrycznych za październik okazały się pozytywną niespodzianką, przekraczając oczekiwania, nawet po rewizji w górę danych za wrzesień. Główny wzrost jest jednak w dużej mierze zasługą jednorazowego, dużego zamówienia w sektorze "inne produkcje pojazdów" (lotnictwo, statki, pociągi, pojazdy wojskowe), gdzie odnotowano skok o 87,1%.

Po wykluczeniu dużych zamówień , wzrost w ujęciu miesięcznym jest znacznie skromniejszy na poziomie 0,5%

Co więcej, mniej zmienne porównanie trzymiesięczne (również po wyłączeniu dużych zamówień) wskazuje na spadek nowych zamówień o 0,1%. EURUSD reaguje pozytywnie na dane i testuje najwyższe poziomy od wczorajszego popołudnia. Jednym z powodów jest jednak tracący dolar wobec rosnących oczekiwań na cięcia stóp procentowych w USA.

